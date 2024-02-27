Хрустящие горячие бутерброды для перекуса: готовятся 10 минут

Если вы хотите очень быстро приготовить сытное и вкусное блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут горячие бутерброды. Для начинки можно использовать любые продукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов с ветчиной, овощами и яйцами.

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Ингредиенты:

колбаса – 250 г

помидор – 1 большой (или 2 шт. средние)

тостовый хлеб квадратный – 12 шт.

яйца – 3-4 шт.

сыр твердый – 180-200 гр

зелень (укроп) по желанию

кетчуп

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натрите на большую терку, колбасу и помидоры нарежьте небольшими кубиками.

2. Яйца взбейте вилкой, добавьте помидоры, колбасу и сыр, все хорошо перемешайте.

3. На пергамент переложите хлеб, смажьте небольшим количеством кетчупа, выложите начинку, выпекайте в разогретой духовке при температуре 200 градусов 12-15 минут.

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