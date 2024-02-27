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Хрустящие горячие бутерброды для перекуса: готовятся 10 минут
Если вы хотите очень быстро приготовить сытное и вкусное блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут горячие бутерброды. Для начинки можно использовать любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов с ветчиной, овощами и яйцами.
Ингредиенты:
- колбаса – 250 г
- помидор – 1 большой (или 2 шт. средние)
- тостовый хлеб квадратный – 12 шт.
- яйца – 3-4 шт.
- сыр твердый – 180-200 гр
- зелень (укроп) по желанию
- кетчуп
Способ приготовления:
1. Твердый сыр натрите на большую терку, колбасу и помидоры нарежьте небольшими кубиками.
2. Яйца взбейте вилкой, добавьте помидоры, колбасу и сыр, все хорошо перемешайте.
3. На пергамент переложите хлеб, смажьте небольшим количеством кетчупа, выложите начинку, выпекайте в разогретой духовке при температуре 200 градусов 12-15 минут.
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