Хрустящие горячие бутерброды для перекуса: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Горячие бутерброды

Если вы хотите очень быстро приготовить сытное и вкусное блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут горячие бутерброды. Для начинки можно использовать любые продукты. 

Из чего приготовить вкусные бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов с ветчиной, овощами и яйцами. 

Рецепт перекуса
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Ингредиенты:

  • колбаса – 250 г
  • помидор – 1 большой (или 2 шт. средние)
  • тостовый хлеб квадратный – 12 шт.
  • яйца – 3-4 шт.
  • сыр твердый – 180-200 гр
  • зелень (укроп) по желанию
  • кетчуп

Способ приготовления: 

1. Твердый сыр натрите на большую терку, колбасу и помидоры нарежьте небольшими кубиками.

Сыр и ветчина для блюда

2. Яйца взбейте вилкой, добавьте помидоры, колбасу и сыр, все хорошо перемешайте. 

Начинка для блюда

3. На пергамент переложите хлеб, смажьте небольшим количеством кетчупа, выложите начинку, выпекайте в разогретой духовке при температуре 200 градусов 12-15 минут.

Готовые бутерброды

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