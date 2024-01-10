Горячие бутерброды можно готовить с колбасой, сыром, грибами, овощами. Чтобы они были сочными, добавьте обязательно майонез, кетчуп.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных горячих бутербродов с беконом, сыром и грибами.

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Ингредиенты:

грибы – 500 г

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

бекон – 300 г

творог – 200 г

багет – 1 шт.

майонез – 3 ст. л.

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте лук и обжарьте вместе с чесноком 5-7 минут.

2. Грибы мелко нарежьте и обжарьте 10-12 минут.

3. Бекон обжарьте на той же сковороде, что и грибы. Бекон мелко нарежьте.

4. Смешайте грибы, лук, бекон, сыр, соль, перец и майонез. Все тщательно перемешайте.

5. Нарежьте порционно багет и сверху выложите начинку.

6. Выпекайте 15 минут при температуре 180°С.

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