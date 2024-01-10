Хрустящие горячие бутерброды за 15 минут: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт бутербродов

Горячие бутерброды можно готовить с колбасой, сыром, грибами, овощами. Чтобы они были сочными, добавьте обязательно майонез, кетчуп. 

Из чего приготовить горячие бутерброды

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных горячих бутербродов с беконом, сыром и грибами. 

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты: 

  • грибы – 500 г
  • лук – 1 шт. 
  • чеснок – 3 зуб. 
  • бекон – 300 г
  • творог – 200 г
  • багет – 1 шт. 
  • майонез – 3 ст. л. 
  • соль/перец – по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Мелко нарежьте лук и обжарьте вместе с чесноком 5-7 минут. 

Жареный лук

2. Грибы мелко нарежьте и обжарьте 10-12 минут. 

Грибы для блюда

3. Бекон обжарьте на той же сковороде, что и грибы. Бекон мелко нарежьте. 

4. Смешайте грибы, лук, бекон, сыр, соль, перец и майонез. Все тщательно перемешайте. 

Начинка для бутербродов

5. Нарежьте порционно багет и сверху выложите начинку.

Приготовление бутербродов

6. Выпекайте 15 минут при температуре 180°С.

Готовые бутерброды

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