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Хрустящие горячие бутерброды за 15 минут: самый простой рецепт
Горячие бутерброды можно готовить с колбасой, сыром, грибами, овощами. Чтобы они были сочными, добавьте обязательно майонез, кетчуп.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных горячих бутербродов с беконом, сыром и грибами.
Ингредиенты:
- грибы – 500 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3 зуб.
- бекон – 300 г
- творог – 200 г
- багет – 1 шт.
- майонез – 3 ст. л.
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте лук и обжарьте вместе с чесноком 5-7 минут.
2. Грибы мелко нарежьте и обжарьте 10-12 минут.
3. Бекон обжарьте на той же сковороде, что и грибы. Бекон мелко нарежьте.
4. Смешайте грибы, лук, бекон, сыр, соль, перец и майонез. Все тщательно перемешайте.
5. Нарежьте порционно багет и сверху выложите начинку.
6. Выпекайте 15 минут при температуре 180°С.
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