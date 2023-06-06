Вафли – это именно тот завтрак, который можно приготовить за 15 минут. Всего из 5 компонентов у вас получится нежное и густое тесто, которое легко жарится и становится золотистым. Можете добавить легкий салат и яичницу. Такое полноценное блюдо сохранит сытость надолго.

Идея приготовления хрустящих вафель на завтрак опубликована на странице фудблогера Ольги Борачковой (olya_borachok) в Instagram. Можно жарить в вафельнице или на гриле.

Ингредиенты:

150 г твердого сыра (можно взять несколько видов)

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2 яйца

50 г муки

специи – по вкусу

сушеный чеснок+итальянские травы – щепотка

Способ приготовления:

1. Сыр натереть на грубой терке.

2. Добавить яйца.

3. Перемешать.

4. Добавить муку и вымешать (получится очень густая масса).

5. Вафли выпекать в разогретой вафельнице (или на гриле) до легкой румяной корочки. Микс сыров и специи дают вафлям вкус почти как у пиццы.

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