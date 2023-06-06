Хрустящие и ароматные вафли для завтрака: готовятся 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Хрустящие и ароматные вафли для завтрака: готовятся 15 минут

Вафли – это именно тот завтрак, который можно приготовить за 15 минут. Всего из 5 компонентов у вас получится нежное и густое тесто, которое легко жарится и становится золотистым. Можете добавить легкий салат и яичницу. Такое полноценное блюдо сохранит сытость надолго.

Идея приготовления хрустящих вафель на завтрак опубликована на странице фудблогера Ольги Борачковой (olya_borachok) в Instagram. Можно жарить в вафельнице или на гриле.

Хрустящие и ароматные вафли для завтрака: готовятся 15 минут

Ингредиенты:

  • 150 г твердого сыра (можно взять несколько видов)
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  • 2 яйца
  • 50 г муки
  • специи – по вкусу
  • сушеный чеснок+итальянские травы – щепотка

Способ приготовления:

Хрустящие и ароматные вафли для завтрака: готовятся 15 минут

1. Сыр натереть на грубой терке.

Хрустящие и ароматные вафли для завтрака: готовятся 15 минут

2. Добавить яйца.

Хрустящие и ароматные вафли для завтрака: готовятся 15 минут

3. Перемешать.

Хрустящие и ароматные вафли для завтрака: готовятся 15 минут

4. Добавить муку и вымешать (получится очень густая масса).

5. Вафли выпекать в разогретой вафельнице (или на гриле) до легкой румяной корочки. Микс сыров и специи дают вафлям вкус почти как у пиццы.

Хрустящие и ароматные вафли для завтрака: готовятся 15 минут

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