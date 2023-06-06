Хрустящие и ароматные вафли для завтрака: готовятся 15 минут
Вафли – это именно тот завтрак, который можно приготовить за 15 минут. Всего из 5 компонентов у вас получится нежное и густое тесто, которое легко жарится и становится золотистым. Можете добавить легкий салат и яичницу. Такое полноценное блюдо сохранит сытость надолго.
Идея приготовления хрустящих вафель на завтрак опубликована на странице фудблогера Ольги Борачковой (olya_borachok) в Instagram. Можно жарить в вафельнице или на гриле.
Ингредиенты:
- 150 г твердого сыра (можно взять несколько видов)
- 2 яйца
- 50 г муки
- специи – по вкусу
- сушеный чеснок+итальянские травы – щепотка
Способ приготовления:
1. Сыр натереть на грубой терке.
2. Добавить яйца.
3. Перемешать.
4. Добавить муку и вымешать (получится очень густая масса).
5. Вафли выпекать в разогретой вафельнице (или на гриле) до легкой румяной корочки. Микс сыров и специи дают вафлям вкус почти как у пиццы.
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