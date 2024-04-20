Сегодня предлагаем приготовить пирожки с картофелем и грибами. Они получаются очень нежными и сочными, имея хрустящую корочку.

Рецептом приготовления именно таких пирожков поделился фудблогер Алекс Миль. В Instagram он рассказал, что весь секрет этих пирожков состоит именно в тесте.

Ингредиенты для теста

Яйцо – 1 шт

Сухие дрожжи – 7 гр (или 21 гр живых)

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Мука – 550 гр

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Яблочный уксус – 2 ч.л.

Теплое молоко – 300 мл

Сливочное масло – 40 гр

Ингредиенты для начинки

Картофельное пюре с молоком – 600 гр

Жареные грибы с луком – 150 гр

Масло для жарки – 50 мл

Способ приготовления

1.К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи и соль, и все размешиваем.

2. Добавляем яйцо и просеянную муку. Замешиваем тесто.

3. При замешивании теста добавляем масло и уксус (он сделает тесто более пористым).

4. Накрываем тесто чистым полотенцем и оставляем на 2 часа.

5. Готовим начинку. К отварному в подсоленной воде картофелю добавляем молоко и толчем его до состояния пюре.

6. Грибы обжариваем с луком и добавляем в картофель. Перемешиваем. Начинка готова.

7. Тесто разделяем на 12-16 равных частей. Каждый кусок раскатываем в пласт, выкладываем начинку и формируем пирожки.

8. Обжариваем на маленьком огне с обеих сторон готовность.

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