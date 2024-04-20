Хрустящие и сочные пирожки с картофелем: весь секрет в тесте
Сегодня предлагаем приготовить пирожки с картофелем и грибами. Они получаются очень нежными и сочными, имея хрустящую корочку.
Рецептом приготовления именно таких пирожков поделился фудблогер Алекс Миль. В Instagram он рассказал, что весь секрет этих пирожков состоит именно в тесте.
Ингредиенты для теста
- Яйцо – 1 шт
- Сухие дрожжи – 7 гр (или 21 гр живых)
- Мука – 550 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Яблочный уксус – 2 ч.л.
- Теплое молоко – 300 мл
- Сливочное масло – 40 гр
Ингредиенты для начинки
- Картофельное пюре с молоком – 600 гр
- Жареные грибы с луком – 150 гр
- Масло для жарки – 50 мл
Способ приготовления
1.К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи и соль, и все размешиваем.
2. Добавляем яйцо и просеянную муку. Замешиваем тесто.
3. При замешивании теста добавляем масло и уксус (он сделает тесто более пористым).
4. Накрываем тесто чистым полотенцем и оставляем на 2 часа.
5. Готовим начинку. К отварному в подсоленной воде картофелю добавляем молоко и толчем его до состояния пюре.
6. Грибы обжариваем с луком и добавляем в картофель. Перемешиваем. Начинка готова.
7. Тесто разделяем на 12-16 равных частей. Каждый кусок раскатываем в пласт, выкладываем начинку и формируем пирожки.
8. Обжариваем на маленьком огне с обеих сторон готовность.
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