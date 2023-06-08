Каждая хозяйка умеет вкусно консервировать огурцы. Стоит отметить, что можно их не только консервировать, но еще и солить, мариновать, готовить салаты на зиму. Еще очень вкусно будет с кетчупом, специями, листьями ягод, хреном, имбирем.

Кулинар Лилия Цвет поделилась на своем YouTube канале рецептом хрустящих маринованных огурцов, которые очень просто готовятся.

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Ингредиенты:

соцветия укропа – 1 шт.

лавровый лист – 1 шт.

корень хрена – 2 см

корень петрушки – 2 см

чеснок – 4 зуб.

душистый перец – 3 шт.

кориандр – щепотка

горчица – 0,5 ч. л.

гвоздика – 1 шт.

Маринад:

соль – 1 ст. л. без верха

сахар – 1 ст. л.

уксус 9% – 2 ст. л.

кипяток

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, замочите в холодной воде на 1 час. После они будут очень хрустящими.

2. На дно стерильных банок выложите укроп, лавровый лист, корень петрушки, хрена, чеснок, душистый перец, горчицу, кориандр и гвоздику. Далее выложите огурцы.

3. Всыпьте соль, сахар, влейте уксус и кипяток. Накройте крышками и поставьте в миску и стерилизуйте.

4. После законсервируйте. Переверните вверх дном и оставьте на сутки, после переставьте в холодное, темное место.

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