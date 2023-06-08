Хрустящие и вкусные: быстрые маринованные огурцы на литровую банку без маринада
Каждая хозяйка умеет вкусно консервировать огурцы. Стоит отметить, что можно их не только консервировать, но еще и солить, мариновать, готовить салаты на зиму. Еще очень вкусно будет с кетчупом, специями, листьями ягод, хреном, имбирем.
Кулинар Лилия Цвет поделилась на своем YouTube канале рецептом хрустящих маринованных огурцов, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- соцветия укропа – 1 шт.
- лавровый лист – 1 шт.
- корень хрена – 2 см
- корень петрушки – 2 см
- чеснок – 4 зуб.
- душистый перец – 3 шт.
- кориандр – щепотка
- горчица – 0,5 ч. л.
- гвоздика – 1 шт.
Маринад:
- соль – 1 ст. л. без верха
- сахар – 1 ст. л.
- уксус 9% – 2 ст. л.
- кипяток
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте, замочите в холодной воде на 1 час. После они будут очень хрустящими.
2. На дно стерильных банок выложите укроп, лавровый лист, корень петрушки, хрена, чеснок, душистый перец, горчицу, кориандр и гвоздику. Далее выложите огурцы.
3. Всыпьте соль, сахар, влейте уксус и кипяток. Накройте крышками и поставьте в миску и стерилизуйте.
4. После законсервируйте. Переверните вверх дном и оставьте на сутки, после переставьте в холодное, темное место.
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