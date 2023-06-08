Хрустящие и вкусные: быстрые маринованные огурцы на литровую банку без маринада

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Хрустящие и вкусные: быстрые маринованные огурцы на литровую банку без маринада

Каждая хозяйка умеет вкусно консервировать огурцы. Стоит отметить, что можно их не только консервировать, но еще и солить, мариновать, готовить салаты на зиму. Еще очень вкусно будет с кетчупом, специями, листьями ягод, хреном, имбирем.

Как правильно мариновать огурцы на зиму

Кулинар Лилия Цвет поделилась на своем YouTube канале рецептом хрустящих маринованных огурцов, которые очень просто готовятся. 

Как правильно приготовить маринованные огурцы
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Ингредиенты:

  • соцветия укропа – 1 шт.
  • лавровый лист – 1 шт.
  • корень хрена – 2 см
  • корень петрушки – 2 см
  • чеснок – 4 зуб. 
  • душистый перец – 3 шт.
  • кориандр – щепотка
  • горчица – 0,5 ч. л.
  • гвоздика – 1 шт.

Маринад:

  • соль – 1 ст. л. без верха
  • сахар – 1 ст. л.
  • уксус 9% – 2 ст. л.
  • кипяток 

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, замочите в холодной воде на 1 час. После они будут очень хрустящими. 

Как вкусно замариновать огурцы

2. На дно стерильных банок выложите укроп, лавровый лист, корень петрушки, хрена, чеснок, душистый перец, горчицу, кориандр и гвоздику. Далее выложите огурцы. 

Огурцы для засолки

3. Всыпьте соль, сахар, влейте уксус и кипяток. Накройте крышками и поставьте в миску и стерилизуйте.

Приготовление маринованных огурцов

4. После законсервируйте. Переверните вверх дном и оставьте на сутки, после переставьте в холодное, темное место. 

Готовые огурцы

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно приготовить вкусные маринованные огурцы с медом. 

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