Хрустящие кабачки кружочками на зиму: самый простой рецепт вкусной закуски
Кабачки на зиму можно консервировать по-разному: с чесноком, кетчупом, с укропом, зеленью и листьями ягод. Для того, чтобы кабачки были хрустящими, нужно для консервации выбирать молодые овощи.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных кабачков кольцами с чесноком, уксусом и специями.
Ингредиенты:
- Кабачки – 3 кг
- Вода – 2 л
- Сахар – 1 стакан (200 г)
- Соль – 3 ст. л. с горкой
- Оцет столовый 9% – 250 мл
- Укроп (зонтики) – 4 шт.
- Листья хрена – 2 шт.
- Чеснок – 10-20 зуб.
- Черный перец горошком – 1 ч. л.
- Душистый перец горошком – 8 шт.
- Лавровый лист – 6 шт.
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте и нарежьте кольцами.
2. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте сахар, соль, лавровый лист и 2 вида перца.
3. Кабачки переложите в маринад, доведите до кипения и варите еще 5 минут. После достаньте кабачки. В маринад влейте уксус и снова доведите до кипения.
4. В стерильные банки выложите зонтики укропа, чеснок, сверху выложите вареные кабачки и залейте маринадом, закатайте банки, переверните вверх дном и укутайте.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: