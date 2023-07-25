Хрустящие кабачки кружочками на зиму: самый простой рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт кабачков

Кабачки на зиму можно консервировать по-разному: с чесноком, кетчупом, с укропом, зеленью и листьями ягод. Для того, чтобы кабачки были хрустящими, нужно для консервации выбирать молодые овощи. 

Молодые кабачки для консервации

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных кабачков кольцами с чесноком, уксусом и специями.

Как приготовить вкусные кабачки кольцами на зиму
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Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 кг
  • Вода – 2 л
  • Сахар – 1 стакан (200 г)
  • Соль – 3 ст. л. с горкой
  • Оцет столовый 9% – 250 мл
  • Укроп (зонтики) – 4 шт.
  • Листья хрена – 2 шт.
  • Чеснок – 10-20 зуб.
  • Черный перец горошком – 1 ч. л.
  • Душистый перец горошком – 8 шт.
  • Лавровый лист – 6 шт.

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и нарежьте кольцами.

Кабачки для консервации

2. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте сахар, соль, лавровый лист и 2 вида перца. 

Маринад для кабачков

3. Кабачки переложите в маринад, доведите до кипения и варите еще 5 минут. После достаньте кабачки. В маринад влейте уксус и снова доведите до кипения. 

Сколько варить кабачки в маринаде

4. В стерильные банки выложите зонтики укропа, чеснок, сверху выложите вареные кабачки и залейте маринадом, закатайте банки, переверните вверх дном и укутайте.

Готовые кабачки на зиму

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