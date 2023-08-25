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Хрустящие кабачки в остром соусе на зиму: наилучший рецепт вкусной закуски
Из кабачков на зиму можно приготовить очень много вкусных блюд, начиная из икры, заканчивая вкусными салатами, аджикой. Еще кабачки можно заморозить, засолить и приготовить с овощами и специями.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих кабачков с соусом из сладкого и острого перца.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 кг
- чеснок – 2 голвоки
- острый перец – 1 шт.
- сладкий перец – 5 шт.
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 2 ст. л.
- уксус 9% – 0, 5 ст
- масло растительное – 2 ст. л.
- томатная паста – 400-500 г
Способ приготовления:
1. Порежьте брусками кабачки.
2. Пропустите через мясорубку сладкий и острый перец, чеснок. Добавьте к кабачкам.
3. Добавьте томатную пасту, соль, сахар, уксус, растительное масло и перемешайте. Оставьте на 3 часа. После варите 40 минут.
4. Переложите в стерильные банки и законсервируйте.
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