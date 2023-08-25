Хрустящие кабачки в остром соусе на зиму: наилучший рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт закуски из кабачков

Из кабачков на зиму можно приготовить очень много вкусных блюд, начиная из икры, заканчивая вкусными салатами, аджикой. Еще кабачки можно заморозить, засолить и приготовить с овощами и специями.

Кабачки для приготовления блюд

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих кабачков с соусом из сладкого и острого перца.

Рецепт кабачков
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Ингредиенты:

  • кабачки – 3 кг
  • чеснок – 2 голвоки
  • острый перец – 1 шт.
  • сладкий перец – 5 шт.
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – 2 ст. л.
  • уксус 9% – 0, 5 ст
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • томатная паста – 400-500 г

Способ приготовления:

1. Порежьте брусками кабачки.

Кабачки для приготовления

2. Пропустите через мясорубку сладкий и острый перец, чеснок. Добавьте к кабачкам.

Приготовление кабачков с чесноком

3. Добавьте томатную пасту, соль, сахар, уксус, растительное масло и перемешайте. Оставьте на 3 часа. После варите 40 минут.

Специи и томатная паста для блюда

4. Переложите в стерильные банки и законсервируйте.

Готовые кабачки

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