Из кабачков на зиму можно приготовить очень много вкусных блюд, начиная из икры, заканчивая вкусными салатами, аджикой. Еще кабачки можно заморозить, засолить и приготовить с овощами и специями.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих кабачков с соусом из сладкого и острого перца.

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Ингредиенты:

кабачки – 3 кг

чеснок – 2 голвоки

острый перец – 1 шт.

сладкий перец – 5 шт.

сахар – 1 ст. л.

соль – 2 ст. л.

уксус 9% – 0, 5 ст

масло растительное – 2 ст. л.

томатная паста – 400-500 г

Способ приготовления:

1. Порежьте брусками кабачки.

2. Пропустите через мясорубку сладкий и острый перец, чеснок. Добавьте к кабачкам.

3. Добавьте томатную пасту, соль, сахар, уксус, растительное масло и перемешайте. Оставьте на 3 часа. После варите 40 минут.

4. Переложите в стерильные банки и законсервируйте.

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