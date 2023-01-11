Какие снеки приготовить из картофеля вместо чипсов

Хрустящие картофельные снеки в духовке: альтернатива чипсам
Кроме чипсов, из картофеля можно приготовить еще один вкусный и хрустящий снек. Благодаря тому, что готовится он без жарки, а в духовке, получается не такой калорийный. Главное – выбирайте любимые и ароматные специи.
Фудблогер Виктория Подольчак с ником imapersimmon на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящих картофельных снеков в духовке.
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт
- картофельный крахмал – 25 г
- розмарин – 1\2 ч. л.
- гранулированный чеснок – 1\4 ч. л.
- паприка – 1\4 ч. л.
- чёрный перец – 1\4 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Помыть и почистить картофель, нарезать кубиками и отварить до готовности.
2. Готовый картофель размять вилкой, добавить крахмал, специи и перемешать.
3. Из картофельной массы сформировать шарики, выложить на противень и слегка прижать каждый шарик вилкой. Сверху полить оливковым маслом.
4. Выпекать снеки в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.
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