Какие снеки приготовить из картофеля вместо чипсов

Кроме чипсов, из картофеля можно приготовить еще один вкусный и хрустящий снек. Благодаря тому, что готовится он без жарки, а в духовке, получается не такой калорийный. Главное – выбирайте любимые и ароматные специи.

Фудблогер Виктория Подольчак с ником imapersimmon на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящих картофельных снеков в духовке.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт

картофельный крахмал – 25 г

розмарин – 1\2 ч. л.

гранулированный чеснок – 1\4 ч. л.

Видео дня

паприка – 1\4 ч. л.

чёрный перец – 1\4 ч. л.

соль – 1 ч. л.

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Помыть и почистить картофель, нарезать кубиками и отварить до готовности.

2. Готовый картофель размять вилкой, добавить крахмал, специи и перемешать.

3. Из картофельной массы сформировать шарики, выложить на противень и слегка прижать каждый шарик вилкой. Сверху полить оливковым маслом.

4. Выпекать снеки в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: