Хрустящие картофельные снеки в духовке: альтернатива чипсам

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Хрустящие картофельные снеки в духовке: альтернатива чипсам

Кроме чипсов, из картофеля можно приготовить еще один вкусный и хрустящий снек. Благодаря тому, что готовится он без жарки, а в духовке, получается не такой калорийный. Главное – выбирайте любимые и ароматные специи.

Фудблогер Виктория Подольчак с ником imapersimmon на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящих картофельных снеков в духовке.

Рецепт картофельных снеков в духовке

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт
  • картофельный крахмал – 25 г
  • розмарин – 1\2 ч. л.
  • гранулированный чеснок – 1\4 ч. л.
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  • паприка – 1\4 ч. л.
  • чёрный перец – 1\4 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • оливковое масло

Способ приготовления:

1. Помыть и почистить картофель, нарезать кубиками и отварить до готовности.

Какие снеки приготовить из картофеля вместо чипсов

2. Готовый картофель размять вилкой, добавить крахмал, специи и перемешать.

3. Из картофельной массы сформировать шарики, выложить на противень и слегка прижать каждый шарик вилкой. Сверху полить оливковым маслом.

Картофельные снеки в духовке

4. Выпекать снеки в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.

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