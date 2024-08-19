Консервировать огурцы можно с разным маринадом, но вкуснее всего будет с кетчупом, горчицей, листьями ягод. Для того, чтобы огурцы были хрустящими, их нужно замочить в воде на 1 час и после готовить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих, вкусных консервированных огурцов с дижонской горчицей, кетчупом и уксусом.

Ингредиенты:

огурцы 600 г

дижонская горчица 2 ч.л

кетчуп чили 2 ст.л

соль каменна 0,5 ч.л

сахар 0,5 ч.л

уксус 30 мл

вода 240 мл

перец душистый 2-4 шт.

чеснок 2 зуб.

листья хрена, укроп

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, отрежьте кончики и замочите в холодной воде в час.

2. Тем временем стерилизуем банки и крышки.

3. В стерильные банки выложите листья хрена, укроп, чеснок и по желанию и наличию листьев вишни и смородины. Выложите огурцы и залейте кипятком.

4. Маринад: смешайте воду, уксус, соль, сахар, перец, кетчуп и горчицу, хорошо перемешайте. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 5 минут.

5. Вылейте воду из огурцов и залейте их маринадом, накройте крышками, переверните и накройте очень теплым полотенцем до полного охлаждения.

Есть огурцы можно через 2 месяца!

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