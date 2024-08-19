Хрустящие консервированные огурцы с кетчупом и горчицей в зернах: рецепт вкусной закуски на зиму
Консервировать огурцы можно с разным маринадом, но вкуснее всего будет с кетчупом, горчицей, листьями ягод. Для того, чтобы огурцы были хрустящими, их нужно замочить в воде на 1 час и после готовить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих, вкусных консервированных огурцов с дижонской горчицей, кетчупом и уксусом.
Ингредиенты:
- огурцы 600 г
- дижонская горчица 2 ч.л
- кетчуп чили 2 ст.л
- соль каменна 0,5 ч.л
- сахар 0,5 ч.л
- уксус 30 мл
- вода 240 мл
- перец душистый 2-4 шт.
- чеснок 2 зуб.
- листья хрена, укроп
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте, отрежьте кончики и замочите в холодной воде в час.
2. Тем временем стерилизуем банки и крышки.
3. В стерильные банки выложите листья хрена, укроп, чеснок и по желанию и наличию листьев вишни и смородины. Выложите огурцы и залейте кипятком.
4. Маринад: смешайте воду, уксус, соль, сахар, перец, кетчуп и горчицу, хорошо перемешайте. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 5 минут.
5. Вылейте воду из огурцов и залейте их маринадом, накройте крышками, переверните и накройте очень теплым полотенцем до полного охлаждения.
Есть огурцы можно через 2 месяца!
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