Хрустящие крылышки в соусе: рецепт наилучшего маринада от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Куриные крылышки

Куриные крылышки можно готовить по-разному: жарить, запекать, тушить и готовить на мангале и в аэрогриле. Чтобы они были мягкими, их нужно хорошо замариновать. 

Как вкусно приготовить куриные крылышки

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих крылышек с чили, карри и луком. 

Рецепт крылышек
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Ингредиенты: 

  • Куриные крылышки – 500 г
  • Шалот – 2 шт. 
  • Чеснок – 30 г
  • Вода – 50 г
  • Картофельный крахмал – 30 г
  • Чили – 1 ч. л. 
  • Карри – 1 ч. л. 
  • Сушеный зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Шалот и чеснок перебейте с водой в блендере.

Лук и чеснок для блюда

2. Крыльца разрежьте на две части, добавьте чесночную пасту, специи и замаринуйте. 

Специи для мяса

3. Жарьте в аэрогриле 18 минут или в духовке 20-25. 

Готовые крылышки

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