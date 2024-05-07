Видео дня
Хрустящие крылышки в соусе: рецепт наилучшего маринада от кулинара
Куриные крылышки можно готовить по-разному: жарить, запекать, тушить и готовить на мангале и в аэрогриле. Чтобы они были мягкими, их нужно хорошо замариновать.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих крылышек с чили, карри и луком.
Ингредиенты:
- Куриные крылышки – 500 г
- Шалот – 2 шт.
- Чеснок – 30 г
- Вода – 50 г
- Картофельный крахмал – 30 г
- Чили – 1 ч. л.
- Карри – 1 ч. л.
- Сушеный зеленый лук
Способ приготовления:
1. Шалот и чеснок перебейте с водой в блендере.
2. Крыльца разрежьте на две части, добавьте чесночную пасту, специи и замаринуйте.
3. Жарьте в аэрогриле 18 минут или в духовке 20-25.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: