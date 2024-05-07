Куриные крылышки можно готовить по-разному: жарить, запекать, тушить и готовить на мангале и в аэрогриле. Чтобы они были мягкими, их нужно хорошо замариновать.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих крылышек с чили, карри и луком.

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Ингредиенты:

Куриные крылышки – 500 г

Шалот – 2 шт.

Чеснок – 30 г

Вода – 50 г

Картофельный крахмал – 30 г

Чили – 1 ч. л.

Карри – 1 ч. л.

Сушеный зеленый лук

Способ приготовления:

1. Шалот и чеснок перебейте с водой в блендере.

2. Крыльца разрежьте на две части, добавьте чесночную пасту, специи и замаринуйте.

3. Жарьте в аэрогриле 18 минут или в духовке 20-25.

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