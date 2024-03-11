Хрустящие маковые рогалики за 10 минут: делимся рецептом идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящие маковые рогалики за 10 минут: делимся рецептом идеального теста

Домашние рогалики можно готовить из дрожжевого и слоеного теста. Для начинки лучше используйте джем, орехи, мак, шоколад.

Хрустящие рогалики

Кулинар поделилась в Instagram рецептом хрустящих маковых рогаликов, которые очень быстро готовятся.

Рецепт рогаликов
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Ингредиенты:

  • 125 мл. молока
  • 50 г. живых дрожжей
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • 10 г. ванильного сахара
  • 125 г. масла/маргарина
  • 400 г. муки
  • 400 г мака/повидла или сгущенки вареного молока
  • масло и сахар для хрустящей корочки

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавьте соль, сахар, ванильный сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, дрожжи и муку, вымешайте тесто.

Приготовление основы для теста

2. Сразу тесто раскатайте в пласт и нарежьте на треугольники, выложите начинку и сверните рогалики (похожие на круассаны).

Начинка для рогаликов

3. Каждый рогалик дополнительно обмокните в растительное масло и сахар с маком, выложите на противень.

Как правильно готовить рогалики

4. В разогретой заранее духовке выпекайте рогалики 10 минут при 190 С и 10 минут при 180 С.

Готовые рогалики

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