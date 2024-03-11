Домашние рогалики можно готовить из дрожжевого и слоеного теста. Для начинки лучше используйте джем, орехи, мак, шоколад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом хрустящих маковых рогаликов, которые очень быстро готовятся.

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Ингредиенты:

125 мл. молока

50 г. живых дрожжей

1 яйцо

1 ст. л. сахара

0,5 ч. л. соли

10 г. ванильного сахара

125 г. масла/маргарина

400 г. муки

400 г мака/повидла или сгущенки вареного молока

масло и сахар для хрустящей корочки

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавьте соль, сахар, ванильный сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, дрожжи и муку, вымешайте тесто.

2. Сразу тесто раскатайте в пласт и нарежьте на треугольники, выложите начинку и сверните рогалики (похожие на круассаны).

3. Каждый рогалик дополнительно обмокните в растительное масло и сахар с маком, выложите на противень.

4. В разогретой заранее духовке выпекайте рогалики 10 минут при 190 С и 10 минут при 180 С.

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