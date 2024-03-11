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Хрустящие маковые рогалики за 10 минут: делимся рецептом идеального теста
Домашние рогалики можно готовить из дрожжевого и слоеного теста. Для начинки лучше используйте джем, орехи, мак, шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом хрустящих маковых рогаликов, которые очень быстро готовятся.
Ингредиенты:
- 125 мл. молока
- 50 г. живых дрожжей
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сахара
- 0,5 ч. л. соли
- 10 г. ванильного сахара
- 125 г. масла/маргарина
- 400 г. муки
- 400 г мака/повидла или сгущенки вареного молока
- масло и сахар для хрустящей корочки
Способ приготовления:
1. В теплое молоко добавьте соль, сахар, ванильный сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, дрожжи и муку, вымешайте тесто.
2. Сразу тесто раскатайте в пласт и нарежьте на треугольники, выложите начинку и сверните рогалики (похожие на круассаны).
3. Каждый рогалик дополнительно обмокните в растительное масло и сахар с маком, выложите на противень.
4. В разогретой заранее духовке выпекайте рогалики 10 минут при 190 С и 10 минут при 180 С.
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