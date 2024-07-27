В течение лета каждый из нас пытается выехать на пикник. Именно там можно полностью почувствовать все наслаждение этого периода года и отведать вкусный шашлык. А он, как известно, идеально подходит с разнообразными закусками.

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Фудблоге Лиза Глинская в Instagram предложила рецепт приготовления хрустящих малосольных огурцов. Они, по ее мнению, станут отличным дополнением к жареному на мангале мясу.

Ингредиенты

Огурцы – 1 кг

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Чеснок – 4 зуб

Укроп

Способ приготовления

1. Сахар соль и чеснок выкладываем в зип-пакет.

2. Огурцы моем, срезаем с них кончики и закладываем в пакет.

3. Хорошо встряхиваем несколько раз и отправляем в холодильник на 10-12 часов.

4. В течение этого аса несколько раз снова встряхиваем и переворачиваем пакет, чтобы огурцы равномерно просолились.

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