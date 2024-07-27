Хрустящие малосольные огурцы: идеально подойдут к шашлыку
В течение лета каждый из нас пытается выехать на пикник. Именно там можно полностью почувствовать все наслаждение этого периода года и отведать вкусный шашлык. А он, как известно, идеально подходит с разнообразными закусками.
Фудблоге Лиза Глинская в Instagram предложила рецепт приготовления хрустящих малосольных огурцов. Они, по ее мнению, станут отличным дополнением к жареному на мангале мясу.
Ингредиенты
- Огурцы – 1 кг
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Чеснок – 4 зуб
- Укроп
Способ приготовления
1. Сахар соль и чеснок выкладываем в зип-пакет.
2. Огурцы моем, срезаем с них кончики и закладываем в пакет.
3. Хорошо встряхиваем несколько раз и отправляем в холодильник на 10-12 часов.
4. В течение этого аса несколько раз снова встряхиваем и переворачиваем пакет, чтобы огурцы равномерно просолились.
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