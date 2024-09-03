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Хрустящие малосольные огурцы с чесноком и зеленью: есть можно через 10 минут
Малосольные огурцы можно готовить просто с солью, чесноком и специями. А еще для пикантного вкуса можно добавить острый перец чили.
Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом хрустящих малосольных огурцов, с чесноком и зеленью, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- 700 г огурцов
- 8 г соли (чайная ложка без челки)
- зелень укропа и чеснок
- растительное масло
- уксус 20 г, лучше яблочный
- пакет слайдер
Способ приготовления:
1. Огурцы нарежьте на 4 части, переложите в пакет, добавьте соль, измельченный укроп и петрушку, по желанию, и чеснок.
2. Залейте душистым подсолнечным маслом, закройте пакет, хорошо перемешайте и в холодильник на 10 минут.
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