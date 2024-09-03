Малосольные огурцы можно готовить просто с солью, чесноком и специями. А еще для пикантного вкуса можно добавить острый перец чили.

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Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом хрустящих малосольных огурцов, с чесноком и зеленью, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

700 г огурцов

8 г соли (чайная ложка без челки)

зелень укропа и чеснок

растительное масло

уксус 20 г, лучше яблочный

пакет слайдер

Способ приготовления:

1. Огурцы нарежьте на 4 части, переложите в пакет, добавьте соль, измельченный укроп и петрушку, по желанию, и чеснок.

2. Залейте душистым подсолнечным маслом, закройте пакет, хорошо перемешайте и в холодильник на 10 минут.

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