Хрустящие малосольные огурцы с чесноком и зеленью: есть можно через 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
867
Хрустящие малосольные огурцы с чесноком и зеленью: есть можно через 10 минут

Малосольные огурцы можно готовить просто с солью, чесноком и специями. А еще для пикантного вкуса можно добавить острый перец чили.

Видео дня
Свежие огурцы

Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом хрустящих малосольных огурцов, с чесноком и зеленью, которые готовятся очень просто.

Как быстро приготовить малосольные огурцы

Ингредиенты: 

  • 700 г огурцов
  • 8 г соли (чайная ложка без челки)
  • зелень укропа и чеснок  
  • растительное масло
  • уксус 20 г, лучше яблочный
  • пакет слайдер

Способ приготовления: 

1. Огурцы нарежьте на 4 части, переложите в пакет, добавьте соль, измельченный укроп и петрушку, по желанию, и чеснок.

Свежие огурцы

2. Залейте душистым подсолнечным маслом, закройте пакет, хорошо перемешайте и в холодильник на 10 минут.

Готовые малосольные огурцы

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты