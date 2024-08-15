Хрустящие малосольные огурцы с чесноком, зеленью и лимонным соком: есть можно через час

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Хрустящие малосольные огурцы с чесноком, зеленью и лимонным соком: есть можно через час

Домашние малосольные огурцы можно приготовить всего за 5 минут и есть через час. Для пикантного вкуса добавьте лимонный сок, соевый соус и зелень. 

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Как вкусно приготовить огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов с чесноком, укропом и соевым соусом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Огурцы корнишоны 4-5 шт
  • Соль 1 ч.л
  • Чеснок 2 зубчика
  • Укроп пучок
  • Соевый соус 2 ст.л
  • Лимонный сок 1 ст.л
  • Масло 1 ст.л

Способ приготовления: 

1. Помойте и порежьте брусочками огурцы. 

Свежие огурцы

2. Добавьте соль, соевый соус, сок лимона, тертый чеснок, масло, перемешайте и оставьте мариноваться на 1 час в холодильнике.

Приготовление закуски

Готовые огурцы!

Готовые хрустящие огурцы

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