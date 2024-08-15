Домашние малосольные огурцы можно приготовить всего за 5 минут и есть через час. Для пикантного вкуса добавьте лимонный сок, соевый соус и зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов с чесноком, укропом и соевым соусом.

Ингредиенты:

Огурцы корнишоны 4-5 шт

Соль 1 ч.л

Чеснок 2 зубчика

Укроп пучок

Соевый соус 2 ст.л

Лимонный сок 1 ст.л

Масло 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте брусочками огурцы.

2. Добавьте соль, соевый соус, сок лимона, тертый чеснок, масло, перемешайте и оставьте мариноваться на 1 час в холодильнике.

Готовые огурцы!

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