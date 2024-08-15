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Хрустящие малосольные огурцы с чесноком, зеленью и лимонным соком: есть можно через час
Домашние малосольные огурцы можно приготовить всего за 5 минут и есть через час. Для пикантного вкуса добавьте лимонный сок, соевый соус и зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов с чесноком, укропом и соевым соусом.
Ингредиенты:
- Огурцы корнишоны 4-5 шт
- Соль 1 ч.л
- Чеснок 2 зубчика
- Укроп пучок
- Соевый соус 2 ст.л
- Лимонный сок 1 ст.л
- Масло 1 ст.л
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте брусочками огурцы.
2. Добавьте соль, соевый соус, сок лимона, тертый чеснок, масло, перемешайте и оставьте мариноваться на 1 час в холодильнике.
Готовые огурцы!
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