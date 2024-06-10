Хрустящие малосольные огурцы за 10 минут: добавьте много чеснока и укропа
Вместо разных салатов и закусок в летний период можно просто сделать малосольные огурцы. Они получатся очень пряными, сочными и хрустящими. И маринуются всего 10 минут в холодильнике.
Идея приготовления малосольных огурцов за 10 минут опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka family в Instagram. Вам понадобится много чеснока и зелени для пикантности.
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг.
- соль – 1/2 ст.л.
- уксус – 1-2 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- чеснок – 1/2 головки
- зелень – 3 ст.л.
Способ приготовления
1. Огурцы порезать на 4 части.
2. Переложить в пакетик.
3. Добавить соль, масло, уксус, мелко порезанный чеснок и зелень.
4. Отлично перемешать.
5. Отправить на 10 минут в холодильник.
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