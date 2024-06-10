Вместо разных салатов и закусок в летний период можно просто сделать малосольные огурцы. Они получатся очень пряными, сочными и хрустящими. И маринуются всего 10 минут в холодильнике.

Идея приготовления малосольных огурцов за 10 минут опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka family в Instagram. Вам понадобится много чеснока и зелени для пикантности.

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг.

соль – 1/2 ст.л.

уксус – 1-2 ст.л.

масло – 2 ст.л.

чеснок – 1/2 головки

зелень – 3 ст.л.

Способ приготовления

1. Огурцы порезать на 4 части.

2. Переложить в пакетик.

3. Добавить соль, масло, уксус, мелко порезанный чеснок и зелень.

4. Отлично перемешать.

5. Отправить на 10 минут в холодильник.

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