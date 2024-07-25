Хрустящие маринованные кабачки на зиму: очень быстрый рецепт на 4 однолитровые банки
Пока длится сезон кабачков, важно успеть заготовить их на зиму. Этот овощ очень дешевый и легкий в приготовлении, а также вкусный в консервированном виде. Существует много вариантов приготовления консерации с ним, но чаще всего хозяйки ищут быстрые рецепты, чтобы иметь время и на другие продукты.
Фудблогер Алла Ферштинская в своем YouTube-канале рассказала, как очень быстро закрутить кабачки на зиму. В результате они получатся хрустящими и будут выглядеть хорошо. Таким образом даже во время холодной зимы на вашем столе все равно появится вкусная закуска.
Ингредиенты на 1 литровую банку
- Кабачки средние – сколько влезет
- Зонтик укропа
- Петрушка – 2 веточки
- Чеснок – 3-4 зуб
- Лук – несколько кружков
- Морковь – несколько кружков
- Черный перец горошком – 4-6 шт.
- Кориандр – 2-3 горошины
- Красный стручковый перец – маленький кусок
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Уксус 9% – 3 ст.л.
Способ приготовления
1. Кабачки моем и нарезаем на кружочки, толщиной не более 1 см.
2. Все ингредиенты для маринада складываем на дно банки.
3. Выкладываем в банке кабачки.
4. Заливаем банки вверх холодной водой.
5. Стерилизуем в течение 7-10 минут после закипания.
6. Закручиваем крышками, переворачиваем и накрываем теплым ковдрой до полного остывания.
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