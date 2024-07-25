Пока длится сезон кабачков, важно успеть заготовить их на зиму. Этот овощ очень дешевый и легкий в приготовлении, а также вкусный в консервированном виде. Существует много вариантов приготовления консерации с ним, но чаще всего хозяйки ищут быстрые рецепты, чтобы иметь время и на другие продукты.

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Фудблогер Алла Ферштинская в своем YouTube-канале рассказала, как очень быстро закрутить кабачки на зиму. В результате они получатся хрустящими и будут выглядеть хорошо. Таким образом даже во время холодной зимы на вашем столе все равно появится вкусная закуска.

Ингредиенты на 1 литровую банку

Кабачки средние – сколько влезет

Зонтик укропа

Петрушка – 2 веточки

Чеснок – 3-4 зуб

Лук – несколько кружков

Морковь – несколько кружков

Черный перец горошком – 4-6 шт.

Кориандр – 2-3 горошины

Красный стручковый перец – маленький кусок

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Уксус 9% – 3 ст.л.

Способ приготовления

1. Кабачки моем и нарезаем на кружочки, толщиной не более 1 см.

2. Все ингредиенты для маринада складываем на дно банки.

3. Выкладываем в банке кабачки.

4. Заливаем банки вверх холодной водой.

5. Стерилизуем в течение 7-10 минут после закипания.

6. Закручиваем крышками, переворачиваем и накрываем теплым ковдрой до полного остывания.

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