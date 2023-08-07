Маринованные огурцы на зиму можно готовить с горчицей, куркумой, а также с кетчупом и томатным соком. Еще очень вкусные будут салаты из огурцов с разными овощами и специями.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих огурцов с кетчупом чили, которые будут в меру острыми.

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Ингредиенты:

стебель укропа

листья вишни

листья хрена

2-3 зубчика чеснока

огурцы

Маринад:

На 1,2 л воды:

соль – 2 ст. л.

сахар – 250 г

уксус – 150 мл

кетчуп – 1 пачка

Способ приготовления:

1. На дно банок выложите листья хрена, вишни, укроп, чеснок и сверху огурцы.

2. Маринад: в воду добавьте соль, сахар, кетчуп, влейте уксус и доведите до кипения. Залейте огурцы маринадом, накройте крышками и стерилизуйте 8-10 минут с момента закипания.

3. После этого законсервируйте огурцы, переверните банки вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

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