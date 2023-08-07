Хрустящие огурцы "Чили" на литровую банку: простой рецепт вкусной закуски на зиму
Маринованные огурцы на зиму можно готовить с горчицей, куркумой, а также с кетчупом и томатным соком. Еще очень вкусные будут салаты из огурцов с разными овощами и специями.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих огурцов с кетчупом чили, которые будут в меру острыми.
Ингредиенты:
- стебель укропа
- листья вишни
- листья хрена
- 2-3 зубчика чеснока
- огурцы
Маринад:
На 1,2 л воды:
- соль – 2 ст. л.
- сахар – 250 г
- уксус – 150 мл
- кетчуп – 1 пачка
Способ приготовления:
1. На дно банок выложите листья хрена, вишни, укроп, чеснок и сверху огурцы.
2. Маринад: в воду добавьте соль, сахар, кетчуп, влейте уксус и доведите до кипения. Залейте огурцы маринадом, накройте крышками и стерилизуйте 8-10 минут с момента закипания.
3. После этого законсервируйте огурцы, переверните банки вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
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