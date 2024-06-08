Хрустящие огурцы с луком и зеленью: можно есть через 30 минут
Битые огурцы – это популярная овощная закуска. Огурцы нужно перед маринованием немного придавить ножом. Всего за 30 минут вкусы отлично сочетаются, и блюдо будет готовое.
Идея приготовления битых огурцов опубликована на странице диетолога Татьяны Ярмошук (dietolog.t yarmoshuk) в Instagram. Уксус нужно использовать именно яблочный.
Ингредиенты:
- огурцы – 7-10 шт.
- фиолетовый лук – 1/4 тоненько шинкуем
- свежий чеснок – несколько зубчиков (нарезать мелкими кубиками)
- зелень (у меня кинза) – мелко нарезать
- оливковое масло – 1 ст.л.
- терияки соус – 1 ст.л. (который у меня сегодня покажу в стороз)
- яблочный уксус – 1 ч.л. (также покажу в стороз)
- лавровый листик – 2 шт.
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Огурцы по желанию почистить
2. Порезать на 3 части.
3. Положить на каждый из них нож и нажать сверху, чтобы огурец примюнился.
4. Далее положить слоями в банку: слой огурцов – слой всех остальных ингредиентов – соль/ перец. И так по кругу до конца.
5. В конце залить в банке масло, терияки соус и яблочный уксус.
6. Закрыть банку и хорошо потрясти ее.
7. Если огурцы чистились – на этом этапе их уже можно подавать к столу, если нет – поставить в холодильник на 30 минут.
8. Перед подачей потрясите банку, чтобы огурцы были в соусе.
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