Хрустящие огурцы с луком и зеленью: можно есть через 30 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящие огурцы с луком и зеленью: можно есть через 30 минут

Битые огурцы – это популярная овощная закуска. Огурцы нужно перед маринованием немного придавить ножом. Всего за 30 минут вкусы отлично сочетаются, и блюдо будет готовое.

Идея приготовления битых огурцов опубликована на странице диетолога Татьяны Ярмошук (dietolog.t yarmoshuk) в Instagram. Уксус нужно использовать именно яблочный.

Хрустящие огурцы с луком и зеленью: можно есть через 30 минут

Ингредиенты:

  • огурцы – 7-10 шт.
  • фиолетовый лук – 1/4 тоненько шинкуем
  • свежий чеснок – несколько зубчиков (нарезать мелкими кубиками)
  • зелень (у меня кинза) – мелко нарезать
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • терияки соус – 1 ст.л. (который у меня сегодня покажу в стороз)
  • яблочный уксус – 1 ч.л. (также покажу в стороз)
  • лавровый листик – 2 шт.
  • соль/перец

Способ приготовления:

Хрустящие огурцы с луком и зеленью: можно есть через 30 минут

1. Огурцы по желанию почистить

2. Порезать на 3 части.

3. Положить на каждый из них нож и нажать сверху, чтобы огурец примюнился.

Хрустящие огурцы с луком и зеленью: можно есть через 30 минут

4. Далее положить слоями в банку: слой огурцов – слой всех остальных ингредиентов – соль/ перец. И так по кругу до конца.

5. В конце залить в банке масло, терияки соус и яблочный уксус.

Хрустящие огурцы с луком и зеленью: можно есть через 30 минут

6. Закрыть банку и хорошо потрясти ее.

7. Если огурцы чистились – на этом этапе их уже можно подавать к столу, если нет – поставить в холодильник на 30 минут.

Хрустящие огурцы с луком и зеленью: можно есть через 30 минут

8. Перед подачей потрясите банку, чтобы огурцы были в соусе.

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