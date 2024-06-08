Битые огурцы – это популярная овощная закуска. Огурцы нужно перед маринованием немного придавить ножом. Всего за 30 минут вкусы отлично сочетаются, и блюдо будет готовое.

Идея приготовления битых огурцов опубликована на странице диетолога Татьяны Ярмошук (dietolog.t yarmoshuk) в Instagram. Уксус нужно использовать именно яблочный.

Ингредиенты:

огурцы – 7-10 шт.

фиолетовый лук – 1/4 тоненько шинкуем

свежий чеснок – несколько зубчиков (нарезать мелкими кубиками)

зелень (у меня кинза) – мелко нарезать

оливковое масло – 1 ст.л.

терияки соус – 1 ст.л. (который у меня сегодня покажу в стороз)

яблочный уксус – 1 ч.л. (также покажу в стороз)

лавровый листик – 2 шт.

соль/перец

Способ приготовления:

1. Огурцы по желанию почистить

2. Порезать на 3 части.

3. Положить на каждый из них нож и нажать сверху, чтобы огурец примюнился.

4. Далее положить слоями в банку: слой огурцов – слой всех остальных ингредиентов – соль/ перец. И так по кругу до конца.

5. В конце залить в банке масло, терияки соус и яблочный уксус.

6. Закрыть банку и хорошо потрясти ее.

7. Если огурцы чистились – на этом этапе их уже можно подавать к столу, если нет – поставить в холодильник на 30 минут.

8. Перед подачей потрясите банку, чтобы огурцы были в соусе.

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