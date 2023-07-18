Такой способ приготовления малосольных огурцов очень универсальный, ведь овощ будет готов уже через 3 часа. К тому же, не придется готовить никаких маринадов с уксусом и маслом. Все компоненты нужно просто поместить в пакет.

Идея приготовления огурцов в пакете сухой засолки опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Овощ получается очень ароматным и хрустящим.

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг

соль – 1 ст.л. (если будете есть в тот же день, но возьмите меньше соли, если планируете есть в последующие дни, только тогда оставьте их солиться на ночь)

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укроп – 1 пучок

петрушка – 1 пучок

чеснок – 1 головка

Способ приготовления:

1. Огурцы вымыть, отрезать кончики, разрезать пополам.

2. Чеснок почистить, порезать большими кусочками.

3. . Зелень измельчить.

4. Смешать все ингредиенты с солью в пакете, завязать его и хорошо встряхнуть несколько раз.

5. Поставить в холодильник.

6. Через 3 часа (или на следующий день, если соли было меньше) можно есть. Огурчики получаются сочные, хрустящие, ярко зеленые.

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