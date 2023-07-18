Хрустящие огурцы сухого засола в пакете: можно есть уже через 3 часа

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Хрустящие огурцы сухого засола в пакете: можно есть уже через 3 часа

Такой способ приготовления малосольных огурцов очень универсальный, ведь овощ будет готов уже через 3 часа. К тому же, не придется готовить никаких маринадов с уксусом и маслом. Все компоненты нужно просто поместить в пакет.

Идея приготовления огурцов в пакете сухой засолки опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Овощ получается очень ароматным и хрустящим.

Хрустящие огурцы сухого засола в пакете: можно есть уже через 3 часа

Ингредиенты:

  • огурцы – 1 кг
  • соль – 1 ст.л. (если будете есть в тот же день, но возьмите меньше соли, если планируете есть в последующие дни, только тогда оставьте их солиться на ночь)
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  • укроп – 1 пучок
  • петрушка – 1 пучок
  • чеснок – 1 головка

Способ приготовления:

Хрустящие огурцы сухого засола в пакете: можно есть уже через 3 часа

1. Огурцы вымыть, отрезать кончики, разрезать пополам.

Хрустящие огурцы сухого засола в пакете: можно есть уже через 3 часа

2. Чеснок почистить, порезать большими кусочками.

3. . Зелень измельчить.

Хрустящие огурцы сухого засола в пакете: можно есть уже через 3 часа

4. Смешать все ингредиенты с солью в пакете, завязать его и хорошо встряхнуть несколько раз.

5. Поставить в холодильник.

Хрустящие огурцы сухого засола в пакете: можно есть уже через 3 часа

6. Через 3 часа (или на следующий день, если соли было меньше) можно есть. Огурчики получаются сочные, хрустящие, ярко зеленые.

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