Хрустящие огурцы сухого засола в пакете: можно есть уже через 3 часа
Такой способ приготовления малосольных огурцов очень универсальный, ведь овощ будет готов уже через 3 часа. К тому же, не придется готовить никаких маринадов с уксусом и маслом. Все компоненты нужно просто поместить в пакет.
Идея приготовления огурцов в пакете сухой засолки опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Овощ получается очень ароматным и хрустящим.
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг
- соль – 1 ст.л. (если будете есть в тот же день, но возьмите меньше соли, если планируете есть в последующие дни, только тогда оставьте их солиться на ночь)
- укроп – 1 пучок
- петрушка – 1 пучок
- чеснок – 1 головка
Способ приготовления:
1. Огурцы вымыть, отрезать кончики, разрезать пополам.
2. Чеснок почистить, порезать большими кусочками.
3. . Зелень измельчить.
4. Смешать все ингредиенты с солью в пакете, завязать его и хорошо встряхнуть несколько раз.
5. Поставить в холодильник.
6. Через 3 часа (или на следующий день, если соли было меньше) можно есть. Огурчики получаются сочные, хрустящие, ярко зеленые.
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