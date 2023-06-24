Хрустящие пирожки с картофелем, как у бабушки: готовятся без жарки на масле
Домашние бабушкины пирожки – это то детское воспоминание, в которое хочется возвращаться снова и снова. Изделия очень хрустящие. ароматные, с большим количеством картофельной начинки. И готовиться должны именно в духовке, а не на сковороде в масле.
Идея приготовления запеченных пирожков, как у бабушки, опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Для того, чтобы тесто получилось хрустящим, его нужно сделать на кефире.
Ингредиенты для теста:
- кефира – 200 мл
- 1 яйцо
- сахара, соли, разрыхлителя – по 1 ч.л.
- масла – 2 ст.л.
- муки – 350 г
Ингредиенты для начинки:
- 500 г вареного картофеля
- 100 г обжаренного на растительном масле лука
Способ приготовления:
1. В большую тарелку разбиваем яйцо, добавляем кефир, сахар, соль, разрыхлитель и все хорошо вымешиваем.
2. Далее просеиваем муку и руками замешиваем тесто. Чтобы тесто не прилипало – смажьте ладони растительным маслом.
3. Замешанное тесто оставить на 30 минут. А за это время приготовьте начинку – смесь вареного картофеля и жареного на масле лука.
4. Посыпать поверхность мукой, раскатать тесто в колбаску.
5. Разрежьте ее на 10-12 частей.
6. Каждый кусочек растягиваем, выкладываем на него столовую ложку начинки и осторожно защипываем пальцами.
7. Выпекаем при температуре 200 градусов 35-40 минут (выложив на пергамент) до румяности.
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