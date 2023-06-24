Домашние бабушкины пирожки – это то детское воспоминание, в которое хочется возвращаться снова и снова. Изделия очень хрустящие. ароматные, с большим количеством картофельной начинки. И готовиться должны именно в духовке, а не на сковороде в масле.

Идея приготовления запеченных пирожков, как у бабушки, опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Для того, чтобы тесто получилось хрустящим, его нужно сделать на кефире.

Ингредиенты для теста:

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кефира – 200 мл

1 яйцо

сахара, соли, разрыхлителя – по 1 ч.л.

масла – 2 ст.л.

муки – 350 г

Ингредиенты для начинки:

500 г вареного картофеля

100 г обжаренного на растительном масле лука

Способ приготовления:

1. В большую тарелку разбиваем яйцо, добавляем кефир, сахар, соль, разрыхлитель и все хорошо вымешиваем.

2. Далее просеиваем муку и руками замешиваем тесто. Чтобы тесто не прилипало – смажьте ладони растительным маслом.

3. Замешанное тесто оставить на 30 минут. А за это время приготовьте начинку – смесь вареного картофеля и жареного на масле лука.

4. Посыпать поверхность мукой, раскатать тесто в колбаску.

5. Разрежьте ее на 10-12 частей.

6. Каждый кусочек растягиваем, выкладываем на него столовую ложку начинки и осторожно защипываем пальцами.

7. Выпекаем при температуре 200 градусов 35-40 минут (выложив на пергамент) до румяности.

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