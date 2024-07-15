Хрустящие пирожки с вишнями: получатся вкуснее, чем в McDonald's
Сочные и ароматные пирожки с вишней с хрустящей корочкой – это вкуснейший десерт, который продается в McDonald's. Но их можно приготовить и дома, где они получатся еще вкуснее.
Как приготовить пирожки как у McDonald's дома, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Она утверждает, что рецепт совсем не труден.
Ингредиенты для теста
- Мука – 500 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Вода – 240 мл
- Масло растительное – 40 мл
- Водка – 20 мл
Ингредиенты для начинки
- Вишни – 600 гр
- Крахмал кукурузный – 40 гр
- Сахар – 150 гр
Дополнительные ингредиенты
- Масло для жарки
Способ приготовления
1.Готовим тесто. Смешиваем соль с мукой, добавляем воду (окроп), водку и растительное масло. Замешиваем тесто силиконовой лопаткой, затем руками, 3-4 минуты.
2. Обертываем тесто пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.
3. Снимаем плёнку и еще раз вывешиваем в течение 2-3 минут.
4. Обертываем тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа.
5. Готовим начинку. Смешиваем в сотейнике все ингредиенты: вишню, сахар, кукурузный крахмал.
6. Ставим на плиту и постоянно помешивая завариваем начинку. Она должна прокипеть 1 минуту.
7. Снимаем сотейник с плиты и перекладываем начинку в другую емкость и оставляем охлаждаться.
8. Раскатываем тесто в пласт толщиной 3 мм.
9. Выкладываем вишневую начинку.
10. Смачиваем водичкой промежутки между тестом.
11. Накрываем начинку тестом и разрезаем на кусочки.
12. Берем один пирожок и вилкой защелкиваем краешки.
13. Жарим пирожки с двух сторон на хорошо разогретом масле.
14. Готовые пирожки перекладываем на бумажное полотенце.
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