Сочные и ароматные пирожки с вишней с хрустящей корочкой – это вкуснейший десерт, который продается в McDonald's. Но их можно приготовить и дома, где они получатся еще вкуснее.

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Как приготовить пирожки как у McDonald's дома, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Она утверждает, что рецепт совсем не труден.

Ингредиенты для теста

Мука – 500 гр

Соль – 1 ч.л.

Вода – 240 мл

Масло растительное – 40 мл

Водка – 20 мл

Ингредиенты для начинки

Вишни – 600 гр

Крахмал кукурузный – 40 гр

Сахар – 150 гр

Дополнительные ингредиенты

Масло для жарки

Способ приготовления

1.Готовим тесто. Смешиваем соль с мукой, добавляем воду (окроп), водку и растительное масло. Замешиваем тесто силиконовой лопаткой, затем руками, 3-4 минуты.

2. Обертываем тесто пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.

3. Снимаем плёнку и еще раз вывешиваем в течение 2-3 минут.

4. Обертываем тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа.

5. Готовим начинку. Смешиваем в сотейнике все ингредиенты: вишню, сахар, кукурузный крахмал.

6. Ставим на плиту и постоянно помешивая завариваем начинку. Она должна прокипеть 1 минуту.

7. Снимаем сотейник с плиты и перекладываем начинку в другую емкость и оставляем охлаждаться.

8. Раскатываем тесто в пласт толщиной 3 мм.

9. Выкладываем вишневую начинку.

10. Смачиваем водичкой промежутки между тестом.

11. Накрываем начинку тестом и разрезаем на кусочки.

12. Берем один пирожок и вилкой защелкиваем краешки.

13. Жарим пирожки с двух сторон на хорошо разогретом масле.

14. Готовые пирожки перекладываем на бумажное полотенце.

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