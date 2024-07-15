Хрустящие пирожки с вишнями: получатся вкуснее, чем в McDonald's

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящие пирожки с вишнями: получатся вкуснее, чем в McDonald's

Сочные и ароматные пирожки с вишней с хрустящей корочкой – это вкуснейший десерт, который продается в McDonald's. Но их можно приготовить и дома, где они получатся еще вкуснее.

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Как приготовить пирожки как у McDonald's дома, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Она утверждает, что рецепт совсем не труден.

Хрустящие пирожки с вишнями: получатся вкуснее, чем в McDonald's

Ингредиенты для теста

  • Мука – 500 гр
  • Соль – 1 ч.л.
  • Вода – 240 мл
  • Масло растительное – 40 мл
  • Водка – 20 мл

Ингредиенты для начинки

  • Вишни – 600 гр
  • Крахмал кукурузный – 40 гр
  • Сахар – 150 гр

Дополнительные ингредиенты

  • Масло для жарки

Способ приготовления

1.Готовим тесто. Смешиваем соль с мукой, добавляем воду (окроп), водку и растительное масло. Замешиваем тесто силиконовой лопаткой, затем руками, 3-4 минуты.

Хрустящие пирожки с вишнями: получатся вкуснее, чем в McDonald's

2. Обертываем тесто пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.

3. Снимаем плёнку и еще раз вывешиваем в течение 2-3 минут.

4. Обертываем тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа.

5. Готовим начинку. Смешиваем в сотейнике все ингредиенты: вишню, сахар, кукурузный крахмал.

Хрустящие пирожки с вишнями: получатся вкуснее, чем в McDonald's

6. Ставим на плиту и постоянно помешивая завариваем начинку. Она должна прокипеть 1 минуту.

7. Снимаем сотейник с плиты и перекладываем начинку в другую емкость и оставляем охлаждаться.

8. Раскатываем тесто в пласт толщиной 3 мм.

9. Выкладываем вишневую начинку.

Хрустящие пирожки с вишнями: получатся вкуснее, чем в McDonald's

10. Смачиваем водичкой промежутки между тестом.

11. Накрываем начинку тестом и разрезаем на кусочки.

Хрустящие пирожки с вишнями: получатся вкуснее, чем в McDonald's

12. Берем один пирожок и вилкой защелкиваем краешки.

Хрустящие пирожки с вишнями: получатся вкуснее, чем в McDonald's

13. Жарим пирожки с двух сторон на хорошо разогретом масле.

Хрустящие пирожки с вишнями: получатся вкуснее, чем в McDonald's

14. Готовые пирожки перекладываем на бумажное полотенце.

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РецептыдесертЛиза Глинская

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