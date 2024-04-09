Хрустящие рогалики с повидлом к чаю: что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Готовые рогалики

Домашние рогалики могут заменить любой пирог и готовятся намного проще. Для того, чтобы тесто было удачным, а рогалики хрустящими, кулинары советуют добавлять в основу сметану и масло. 

Домашние рогалики

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов с повидлом, тесто для которых очень просто готовится. 

Рецепт рогаликов
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Ингредиенты: 

  • мука – 250 г
  • масло – 100 г
  • сметана – 100 г
  • сахар – 50 г
  • уксус – 1 ч. л.
  • сода – 0,5 ч. л.
  • повидло(густое) – 100 г

Способ приготовления: 

1. Растопленное масло смешайте со сметаной и добавьте соду, гашеную уксусом. Всыпьте сахар и просеянную муку, замесите тесто и разделите его сразу на 3 части.

Тесто для рогаликов

2. Каждый кусок раскатайте в тонкий пласт и подправьте  края с помощью тарелки и разделите тесто на маленькие кусочки.

Рогалики с начинкой

3. Выложите начинку и закрутите рогалики, обваляйте в сахаре и отправьте выпекаться в разогретую до 180 С духовку примерно на 15-20 минут. 

Сколько выпекать рогалики

В конце посыпаем сахарной пудрой!

Готовые рогалики

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