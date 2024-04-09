Домашние рогалики могут заменить любой пирог и готовятся намного проще. Для того, чтобы тесто было удачным, а рогалики хрустящими, кулинары советуют добавлять в основу сметану и масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов с повидлом, тесто для которых очень просто готовится.

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Ингредиенты:

мука – 250 г

масло – 100 г

сметана – 100 г

сахар – 50 г

уксус – 1 ч. л.

сода – 0,5 ч. л.

повидло(густое) – 100 г

Способ приготовления:

1. Растопленное масло смешайте со сметаной и добавьте соду, гашеную уксусом. Всыпьте сахар и просеянную муку, замесите тесто и разделите его сразу на 3 части.

2. Каждый кусок раскатайте в тонкий пласт и подправьте края с помощью тарелки и разделите тесто на маленькие кусочки.

3. Выложите начинку и закрутите рогалики, обваляйте в сахаре и отправьте выпекаться в разогретую до 180 С духовку примерно на 15-20 минут.

В конце посыпаем сахарной пудрой!

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