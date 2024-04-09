Хрустящие рогалики с повидлом к чаю: что обязательно нужно добавить в тесто
Домашние рогалики могут заменить любой пирог и готовятся намного проще. Для того, чтобы тесто было удачным, а рогалики хрустящими, кулинары советуют добавлять в основу сметану и масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов с повидлом, тесто для которых очень просто готовится.
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- масло – 100 г
- сметана – 100 г
- сахар – 50 г
- уксус – 1 ч. л.
- сода – 0,5 ч. л.
- повидло(густое) – 100 г
Способ приготовления:
1. Растопленное масло смешайте со сметаной и добавьте соду, гашеную уксусом. Всыпьте сахар и просеянную муку, замесите тесто и разделите его сразу на 3 части.
2. Каждый кусок раскатайте в тонкий пласт и подправьте края с помощью тарелки и разделите тесто на маленькие кусочки.
3. Выложите начинку и закрутите рогалики, обваляйте в сахаре и отправьте выпекаться в разогретую до 180 С духовку примерно на 15-20 минут.
В конце посыпаем сахарной пудрой!
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