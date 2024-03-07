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Хрустящие рогалики с секретом, для которых не нужно готовить тесто: делимся оригинальным рецептом
Рогалики могут быть прекрасной альтернативой пирогам, булочкам и даже тортам. Для того, чтобы их быстро приготовить, вы можете использовать готовое слоеное тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов, которые готовятся из слоеного теста, с яблоками.
Ингредиенты:
- слоено-дрожжевое тесто – 500 г
- яблоки 2-3 шт.
- сахар
- яйцо
Способ приготовления:
1. Тесто чуть-чуть раскатайте и нарежьте на полосочки, шириной 3-4 см.
2. Яблоки нарежьте кольцами, удалите середину и еще раз разрежьте пополам.
3. Каждый кусок оберните тестом.
4. Выложите их на противень, застеленный пермаментной бумагой, смажьте яйцом, присыпьте сахаром.
5. Выпекайте 20-25 минут при 180 С.
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