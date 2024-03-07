Хрустящие рогалики с секретом, для которых не нужно готовить тесто: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Хрустящие рогалики с секретом, для которых не нужно готовить тесто: делимся оригинальным рецептом

Рогалики могут быть прекрасной альтернативой пирогам, булочкам и даже тортам. Для того, чтобы их быстро приготовить, вы можете использовать готовое слоеное тесто. 

Рогалики со слоеного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов, которые готовятся из слоеного теста, с яблоками. 

Рецепт рогаликов
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Ингредиенты: 

  • слоено-дрожжевое тесто – 500 г
  • яблоки 2-3 шт.
  • сахар
  • яйцо

Способ приготовления: 

1. Тесто чуть-чуть раскатайте и нарежьте на полосочки, шириной 3-4 см.

Тесто для рогаликов

2. Яблоки нарежьте кольцами, удалите середину и еще раз разрежьте пополам.

Яблоки для приготовления десерта

3. Каждый кусок оберните тестом.

Как быстро приготовить рогалики

4. Выложите их на противень, застеленный пермаментной бумагой, смажьте яйцом, присыпьте сахаром. 

Приготовление рогаликов с яблоками

5. Выпекайте 20-25 минут при 180 С.

Готовы рогалики

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