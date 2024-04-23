Домашние рогалики могут быть прекрасной альтернативой булочкам, пирогам, тортам и запеканкам. Готовить их можно с разной начинкой, но главное – сделать правильно тесто, от которого полностью зависит вкуси и структура выпечки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих и вкусных рогаликов с вареньем, основа для которых готовятся на сметане.

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Ингредиенты:

мука – 280 г

яйцо – 1 шт.

сливочное масло – 80 г

сметана – 120 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – 1/2 ч.

сахар – 60-70 г

ванилин

Начинка:

любое варенье

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно просеять муку, добавить в нее разрыхлитель, ванилин, соль и сахар. Все перемешайте, добавьте нарезанное холодное сливочное масло и перетрите руками в крошку.

2. К крошке добавьте яйцо и сметану и замесите тесто, переложите его в холодильник минимум на 30 минут.

3. Раскатайте и нарежьте тесто, выложите начинку, сверните, выложите рогалики на пергамент и выпекайте 25-30 минут при 180 С.

Готовые рогалики можно посыпать сахарной пудрой.

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