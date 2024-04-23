Хрустящие рогалики с вареньем к чаю: рецепт бюджетной выпечки, которая вкуснее пирога
Домашние рогалики могут быть прекрасной альтернативой булочкам, пирогам, тортам и запеканкам. Готовить их можно с разной начинкой, но главное – сделать правильно тесто, от которого полностью зависит вкуси и структура выпечки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих и вкусных рогаликов с вареньем, основа для которых готовятся на сметане.
Ингредиенты:
- мука – 280 г
- яйцо – 1 шт.
- сливочное масло – 80 г
- сметана – 120 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – 1/2 ч.
- сахар – 60-70 г
- ванилин
Начинка:
- любое варенье
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно просеять муку, добавить в нее разрыхлитель, ванилин, соль и сахар. Все перемешайте, добавьте нарезанное холодное сливочное масло и перетрите руками в крошку.
2. К крошке добавьте яйцо и сметану и замесите тесто, переложите его в холодильник минимум на 30 минут.
3. Раскатайте и нарежьте тесто, выложите начинку, сверните, выложите рогалики на пергамент и выпекайте 25-30 минут при 180 С.
Готовые рогалики можно посыпать сахарной пудрой.
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