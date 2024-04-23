Хрустящие рогалики с вареньем к чаю: рецепт бюджетной выпечки, которая вкуснее пирога

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Готовые рогалики

Домашние рогалики могут быть прекрасной альтернативой булочкам, пирогам, тортам и запеканкам. Готовить их можно с разной начинкой, но главное – сделать правильно тесто, от которого полностью зависит вкуси и структура выпечки. 

Хрустящие рогалики

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих и вкусных рогаликов с вареньем, основа для которых готовятся на сметане. 

Рецепт рогаликов
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Ингредиенты: 

  • мука – 280 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сливочное масло – 80 г
  • сметана – 120 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль – 1/2 ч.
  • сахар – 60-70 г
  • ванилин

Начинка:

  • любое варенье

Способ приготовления: 

1. Для приготовления теста нужно просеять муку, добавить в нее разрыхлитель, ванилин, соль и сахар. Все перемешайте, добавьте нарезанное холодное сливочное масло и перетрите руками в крошку.

Ингредиенты для теста

2. К крошке добавьте яйцо и сметану и замесите тесто, переложите его в холодильник минимум на 30 минут. 

Готовое тесто

3. Раскатайте и нарежьте тесто, выложите начинку, сверните, выложите рогалики на пергамент и выпекайте 25-30 минут при 180 С.

Начинка для блюда

Готовые рогалики можно посыпать сахарной пудрой.

Готовые рогалики

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