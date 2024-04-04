Хрустящие рогалики с вкусной начинкой: идеальный домашний десерт к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящие рогалики с вкусной начинкой: идеальный домашний десерт к чаю

Рогалики можно готовить с разными начинками, но, самое главное – сделать правильное тесто. Для того, чтобы они были удачными, тесто нужно готовить на сливочном масле. 

Домашние рогалики

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов с джемом, которые будут отличным десертом к чаю.

Рецепт рогаликов
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Ингредиенты:

  • мука – 280 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сливочное масло – 80 г
  • сметана – 120 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль – 1/2 ч. л. 
  • сахар – 60-70 г
  • ванилин

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно просеять муку, добавить в нее разрыхлитель, ванилин, соль и сахар, все перемешиваем, добавляем нарезанное холодное сливочное масло и перетираем руками в крошку.

Основа для теста

2. Туда же добавьте яйцо и сметану и замесите тесто. Положите его в холодильник минимум на 30 минут.

Готовое тесто

3. Раскатайте и нарежьте.

Приготовление рогаликов с начинкой

4. Выложите начинку и сверните рогалики. Выложите готовые рогалики на пергамент. Выпекайте 25-30 минут при 180 С.

Сколько выпекать рогалики

Готовые рогалики можно посыпать сахарной пудрой.

Готовые рогалики

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