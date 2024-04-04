Рогалики можно готовить с разными начинками, но, самое главное – сделать правильное тесто. Для того, чтобы они были удачными, тесто нужно готовить на сливочном масле.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов с джемом, которые будут отличным десертом к чаю.

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Ингредиенты:

мука – 280 г

яйцо – 1 шт.

сливочное масло – 80 г

сметана – 120 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – 1/2 ч. л.

сахар – 60-70 г

ванилин

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно просеять муку, добавить в нее разрыхлитель, ванилин, соль и сахар, все перемешиваем, добавляем нарезанное холодное сливочное масло и перетираем руками в крошку.

2. Туда же добавьте яйцо и сметану и замесите тесто. Положите его в холодильник минимум на 30 минут.

3. Раскатайте и нарежьте.

4. Выложите начинку и сверните рогалики. Выложите готовые рогалики на пергамент. Выпекайте 25-30 минут при 180 С.

Готовые рогалики можно посыпать сахарной пудрой.

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