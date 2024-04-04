Хрустящие рогалики с вкусной начинкой: идеальный домашний десерт к чаю
Рогалики можно готовить с разными начинками, но, самое главное – сделать правильное тесто. Для того, чтобы они были удачными, тесто нужно готовить на сливочном масле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов с джемом, которые будут отличным десертом к чаю.
Ингредиенты:
- мука – 280 г
- яйцо – 1 шт.
- сливочное масло – 80 г
- сметана – 120 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- сахар – 60-70 г
- ванилин
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно просеять муку, добавить в нее разрыхлитель, ванилин, соль и сахар, все перемешиваем, добавляем нарезанное холодное сливочное масло и перетираем руками в крошку.
2. Туда же добавьте яйцо и сметану и замесите тесто. Положите его в холодильник минимум на 30 минут.
3. Раскатайте и нарежьте.
4. Выложите начинку и сверните рогалики. Выложите готовые рогалики на пергамент. Выпекайте 25-30 минут при 180 С.
Готовые рогалики можно посыпать сахарной пудрой.
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