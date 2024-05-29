Спринг-роллы – это изысканные рулеты, пришедшие к нам из азиатской кухни и являющиеся не только лакомством для гурманов, но и произведением искусства. Кроме этого, немалую популярность им придает легкость и скорость приготовления.

Для того чтобы приготовить спринг-роллы не нужно обладать особыми умениями. Достаточно только добавить немного фантазии и вкусной начинки. А еще это блюдо нужно готовить с хорошим настроением, утверждает фудблогерка с ником thefoodhub.by ilona. В Instagram она рассказала, как сделать спринг-роллы хрустящими.

Ингредиенты

Лосось – 250 гр

Зеленый лук – несколько стеблей

Чеснок – 1 зуб

Имбирь

Кукурузный крахмал – 1 ч.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Кунжутное масло – 1 ч.л.

Рисовая бумага – 5 листов

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Лось промываем и мелко нарезаем.

2. Лук нарезаем и добавляем к рыбе.

3. Выжимаем чеснок, а имбирь натираем на мелкой терке.

4. Добавляем крахмал, соевый соус, растительное масло и все хорошо перемешиваем.

5. Рисовую бумагу погружаем в воду и перекладываем на доску. Через 30 секунд он станет мягким и эластичным.

6. Выложите столовую ложку начинки и заворачиваем, формируя треугольники.

7. Щедро смазываем спринг-роллы растительным маслом и выпекаем в течение 12 минут при 200 градусах.

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