Хрустящие спринг-роллы с лососем: закуска, поражающая оригинальностью
Спринг-роллы – это изысканные рулеты, пришедшие к нам из азиатской кухни и являющиеся не только лакомством для гурманов, но и произведением искусства. Кроме этого, немалую популярность им придает легкость и скорость приготовления.
Для того чтобы приготовить спринг-роллы не нужно обладать особыми умениями. Достаточно только добавить немного фантазии и вкусной начинки. А еще это блюдо нужно готовить с хорошим настроением, утверждает фудблогерка с ником thefoodhub.by ilona. В Instagram она рассказала, как сделать спринг-роллы хрустящими.
Ингредиенты
- Лосось – 250 гр
- Зеленый лук – несколько стеблей
- Чеснок – 1 зуб
- Имбирь
- Кукурузный крахмал – 1 ч.л.
- Соевый соус – 1 ст.л.
- Кунжутное масло – 1 ч.л.
- Рисовая бумага – 5 листов
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Лось промываем и мелко нарезаем.
2. Лук нарезаем и добавляем к рыбе.
3. Выжимаем чеснок, а имбирь натираем на мелкой терке.
4. Добавляем крахмал, соевый соус, растительное масло и все хорошо перемешиваем.
5. Рисовую бумагу погружаем в воду и перекладываем на доску. Через 30 секунд он станет мягким и эластичным.
6. Выложите столовую ложку начинки и заворачиваем, формируя треугольники.
7. Щедро смазываем спринг-роллы растительным маслом и выпекаем в течение 12 минут при 200 градусах.
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