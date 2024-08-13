Хрустящие трубочки из лаваша для перекуса: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Хрустящие трубочки из лаваша для перекуса: готовятся 10 минут

Из лаваша можно приготовить очень много приготовить очень много быстрых и вкусных блюд в виде закусок, а также его можно добавлять в салаты, готовить десерты и даже чипсы.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сырной начинкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • лаваш – 1-2 шт.
  • сыр – 180 г
  • вареные яйца – 5 шт.
  • зелень: укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу
  • сметана – 2-3 ст.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • масло гхи – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Сыр и вареные яйца натрите на грубой терке, добавляем специи, порезанную зелень, сметану и все хорошо перемешиваем.

Начинка для лаваша

2. Лаваш разрежьте на прямоугольники. Начинку выложите на лаваш и сверните в виде трубочки.

Приготовление трубочек

3. Обжарьте с двух сторон на разогретом масле до хрустящей корочки.

Готовые трубочки с сыром

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