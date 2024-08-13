Из лаваша можно приготовить очень много приготовить очень много быстрых и вкусных блюд в виде закусок, а также его можно добавлять в салаты, готовить десерты и даже чипсы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш – 1-2 шт.

сыр – 180 г

вареные яйца – 5 шт.

зелень: укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу

сметана – 2-3 ст.л.

специи: соль, перец – по вкусу

масло гхи – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Сыр и вареные яйца натрите на грубой терке, добавляем специи, порезанную зелень, сметану и все хорошо перемешиваем.

2. Лаваш разрежьте на прямоугольники. Начинку выложите на лаваш и сверните в виде трубочки.

3. Обжарьте с двух сторон на разогретом масле до хрустящей корочки.

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