Трубочки, приготовленные из теста фило – это отличная альтернатива привычным нам вафельным трубочкам. Для их приготовления не нужно работать с мукой и выпекать в течение длительного времени.

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Как правильно приготовить трубочки из теста фило, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Она также добавила, что лучшей начинкой для них станет заварной крем.

Ингредиенты

Тесто фило – 1 уп

Сливочное масло или масло для смазки

Ингредиенты для крема

Молоко – 500 мл

Желтки – 4 шт

Крахмал – 50 гр

Сахар – 100 гр

Ванильный сахар – 2 уп.

Ягоды – по желанию

Способ приготовления

1. Тесто фило заранее размораживаем. Лист теста смазываем маслом или сливочным маслом.

2. Складываем края в центр друг на друга. Далее складываем в треугольник несколько раз и в конце обрезаем конец, чтобы образовался конверт.

3. Внутрь трубочки вставляем скомканную пергаментную бумагу и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25мин.

4. Для крема совмещаем молоко с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем яйца и муку и варим крем до загущения.

5. Накрываем пленкой в контакт и оставляем в холодильнике на 4-6 часов.

6. Перед наполнением трубочек крем хорошо перемешиваем и перекладываем в кондитерский мешок.

7. Наполняем трубочки и внутрь кладем ягодки. По желанию присыпаем миндальными хлопьями.

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