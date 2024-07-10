Хрустящие трубочки из теста фило: чем наполнить, чтобы не размокли и не потекли
Трубочки, приготовленные из теста фило – это отличная альтернатива привычным нам вафельным трубочкам. Для их приготовления не нужно работать с мукой и выпекать в течение длительного времени.
Как правильно приготовить трубочки из теста фило, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Она также добавила, что лучшей начинкой для них станет заварной крем.
Ингредиенты
- Тесто фило – 1 уп
- Сливочное масло или масло для смазки
- Ингредиенты для крема
- Молоко – 500 мл
- Желтки – 4 шт
- Крахмал – 50 гр
- Сахар – 100 гр
- Ванильный сахар – 2 уп.
- Ягоды – по желанию
Способ приготовления
1. Тесто фило заранее размораживаем. Лист теста смазываем маслом или сливочным маслом.
2. Складываем края в центр друг на друга. Далее складываем в треугольник несколько раз и в конце обрезаем конец, чтобы образовался конверт.
3. Внутрь трубочки вставляем скомканную пергаментную бумагу и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25мин.
4. Для крема совмещаем молоко с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем яйца и муку и варим крем до загущения.
5. Накрываем пленкой в контакт и оставляем в холодильнике на 4-6 часов.
6. Перед наполнением трубочек крем хорошо перемешиваем и перекладываем в кондитерский мешок.
7. Наполняем трубочки и внутрь кладем ягодки. По желанию присыпаем миндальными хлопьями.
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