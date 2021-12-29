Хрустящие трубочки со сгущенкой на сковороде: когда нет вафельницы под рукой
Вафельные трубочки со сгущенкой – это вкус детства для многих. Такой десерт очень часто готовила мама или бабушка, а разлеталось лакомство за считанные минуты. Трубочки очень легко повторить в домашних условиях сейчас, и для этого совсем не нужно долго возиться с тестом и духовкой.
Рецептом трубочек на сковороде со сгущенкой поделилась фудблогер Оксана Комащук. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 3 шт
сахар – 150 г
молоко – 100 мл
масло сливочное – 100 г
мука – 200 г
вареное сгущенное молоко – 2 б
грецкие орехи
соль
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром и солью.
2. Добавить молоко, растопленное масло и продолжить взбивать.
3. Добавить просеянную муку.
4. Жарить вафли на сковороде по 2 минуты.
5. Пока вафли еще горячие, смазать их сгущенкой и посыпать измельченными орехами. Завернуть в трубочки.
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