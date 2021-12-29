Хрустящие трубочки со сгущенкой на сковороде: когда нет вафельницы под рукой

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Хрустящие трубочки со сгущенкой на сковороде: когда нет вафельницы под рукой

Вафельные трубочки со сгущенкой – это вкус детства для многих. Такой десерт очень часто готовила мама или бабушка, а разлеталось лакомство за считанные минуты. Трубочки очень легко повторить в домашних условиях сейчас, и для этого совсем не нужно долго возиться с тестом и духовкой.

Рецептом трубочек на сковороде со сгущенкой поделилась фудблогер Оксана Комащук. Опубликовано в Instagram.

Вафельные трубочки без выпечки на сковороде, рецепт

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт

  • сахар – 150 г

  • молоко – 100 мл

  • масло сливочное – 100 г

  • мука – 200 г

  • вареное сгущенное молоко – 2 б

  • грецкие орехи

  • соль

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром и солью.

Как приготовить тесто для вафель: вафли на сковороде, десерты к чаю без выпечки, рецепт

2. Добавить молоко, растопленное масло и продолжить взбивать.

Как приготовить вафли без вафельницы на сковороде

3. Добавить просеянную муку.

4. Жарить вафли на сковороде по 2 минуты.

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Десерты на сковороде без выпечки: вафли со сгущенкой

5. Пока вафли еще горячие, смазать их сгущенкой и посыпать измельченными орехами. Завернуть в трубочки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить вафли из картофельного пюре.

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