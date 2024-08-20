Куриные крылья используют для приготовления супа и запекания. Также их можно вкусно пожарить на сковородке. Очень удачно с таким мясом сочетается томатный соус с добавлением чеснока, меда и горчицы.

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Идея приготовления золотистых куриных крылышек на сковороде опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Перед жаркой мясо нужно вымочить в соде.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг.

сода – 2 ст.л.

вода

томатный соус – 4 ст.л.

горчица – 2 ст.л.

мед – 4 ст.л.

лимонный сок – 3 ст.л.

чеснок – 6 зубчиков

масло

масло

зелень

Способ приготовления:

1. Куриные крылышки разрезать пополам и выложить в миску.

2. Добавить соду, залить водой.

3. Перемешать и бросить на 30 минут. Сода уберет запах и после приготовления мясо будет очень нежным.

4. Томатный соус, горчицу, мед и лимонный сок смешать до однородности в миске.

5. Чеснок измельчить и добавить в томатную смесь.

6. На сковороду влить растительное масло, разогреть, добавить масло.

7. Выложить крылышки. Добавить соль и перец. Жарить под крышкой 30 минут. Периодически помешивать.

8. Добавить соус, перемешать и готовить еще 10 минут под крышкой.

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