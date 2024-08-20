Хрустящие жареные крылышки на сковороде: самый вкусный соус
Куриные крылья используют для приготовления супа и запекания. Также их можно вкусно пожарить на сковородке. Очень удачно с таким мясом сочетается томатный соус с добавлением чеснока, меда и горчицы.
Идея приготовления золотистых куриных крылышек на сковороде опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Перед жаркой мясо нужно вымочить в соде.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1 кг.
- сода – 2 ст.л.
- вода
- томатный соус – 4 ст.л.
- горчица – 2 ст.л.
- мед – 4 ст.л.
- лимонный сок – 3 ст.л.
- чеснок – 6 зубчиков
- масло
- масло
- зелень
Способ приготовления:
1. Куриные крылышки разрезать пополам и выложить в миску.
2. Добавить соду, залить водой.
3. Перемешать и бросить на 30 минут. Сода уберет запах и после приготовления мясо будет очень нежным.
4. Томатный соус, горчицу, мед и лимонный сок смешать до однородности в миске.
5. Чеснок измельчить и добавить в томатную смесь.
6. На сковороду влить растительное масло, разогреть, добавить масло.
7. Выложить крылышки. Добавить соль и перец. Жарить под крышкой 30 минут. Периодически помешивать.
8. Добавить соус, перемешать и готовить еще 10 минут под крышкой.
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