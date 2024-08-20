Хрустящие жареные крылышки на сковороде: самый вкусный соус

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
174
Хрустящие жареные крылышки на сковороде: самый вкусный соус

Куриные крылья используют для приготовления супа и запекания. Также их можно вкусно пожарить на сковородке. Очень удачно с таким мясом сочетается томатный соус с добавлением чеснока, меда и горчицы.

Видео дня

Идея приготовления золотистых куриных крылышек на сковороде опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Перед жаркой мясо нужно вымочить в соде.

Хрустящие жареные крылышки на сковороде: самый вкусный соус

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 1 кг.
  • сода – 2 ст.л.
  • вода
  • томатный соус – 4 ст.л.
  • горчица – 2 ст.л.
  • мед – 4 ст.л.
  • лимонный сок – 3 ст.л.
  • чеснок – 6 зубчиков
  • масло
  • масло
  • зелень

Способ приготовления:

Хрустящие жареные крылышки на сковороде: самый вкусный соус

1. Куриные крылышки разрезать пополам и выложить в миску.

2. Добавить соду, залить водой.

Хрустящие жареные крылышки на сковороде: самый вкусный соус

3. Перемешать и бросить на 30 минут. Сода уберет запах и после приготовления мясо будет очень нежным.

Хрустящие жареные крылышки на сковороде: самый вкусный соус

4. Томатный соус, горчицу, мед и лимонный сок смешать до однородности в миске.

5. Чеснок измельчить и добавить в томатную смесь.

Хрустящие жареные крылышки на сковороде: самый вкусный соус

6. На сковороду влить растительное масло, разогреть, добавить масло.

7. Выложить крылышки. Добавить соль и перец. Жарить под крышкой 30 минут. Периодически помешивать.

Хрустящие жареные крылышки на сковороде: самый вкусный соус

8. Добавить соус, перемешать и готовить еще 10 минут под крышкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты