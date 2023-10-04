Деруны – самое простое блюдо из картофеля, которое можно готовить с фаршем, сыром, грибами и зажаркой. Для того, чтобы они не были жесткими, выбирайте зрелые и крепкие клубни картофеля, имеющие шершавую кожицу и желтоватую серединку. Она не только улучшит вкусовые качества, но и поможет сохранить форму готового блюда. Молодой картофель не подходит для дерунов именно из-за низкого содержания крахмала.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных дерунов с фаршем и зажаркой из грибов с луком.

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Совет: чтобы деруны не были серыми, нужно в основу обязательно добавить тертый лук или сок из лука!

Ингредиенты:

картофель – 1,5 кг

лук – 2 шт.

яйца – 2-3 шт.

мука с горкой – 3-4 ст. л.

соль, перец – по вкусу

фарш – 500 г

масло для жарки дерунов и зажарки

Для зажарки:

лук – 2-3 шт.

лесные грибы отваренные – 300 г

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, добавьте лук тертый, яйца, соль, перец, фарш, муку и хорошо перемешайте.

2. Пожарьте деруны до золотистости.

3. Грибы и порезанный лук пожарьте до золотистости и подавайте деруны с грибной зажаркой.

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