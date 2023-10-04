Хрустящие, золотистые деруны с лесными грибами: делимся секретами яркого цвета блюда
Деруны – самое простое блюдо из картофеля, которое можно готовить с фаршем, сыром, грибами и зажаркой. Для того, чтобы они не были жесткими, выбирайте зрелые и крепкие клубни картофеля, имеющие шершавую кожицу и желтоватую серединку. Она не только улучшит вкусовые качества, но и поможет сохранить форму готового блюда. Молодой картофель не подходит для дерунов именно из-за низкого содержания крахмала.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных дерунов с фаршем и зажаркой из грибов с луком.
Совет: чтобы деруны не были серыми, нужно в основу обязательно добавить тертый лук или сок из лука!
Ингредиенты:
- картофель – 1,5 кг
- лук – 2 шт.
- яйца – 2-3 шт.
- мука с горкой – 3-4 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- фарш – 500 г
- масло для жарки дерунов и зажарки
Для зажарки:
- лук – 2-3 шт.
- лесные грибы отваренные – 300 г
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, добавьте лук тертый, яйца, соль, перец, фарш, муку и хорошо перемешайте.
2. Пожарьте деруны до золотистости.
3. Грибы и порезанный лук пожарьте до золотистости и подавайте деруны с грибной зажаркой.
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