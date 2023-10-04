Хрустящие, золотистые деруны с лесными грибами: делимся секретами яркого цвета блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт дерунов

Деруны – самое простое блюдо из картофеля, которое можно готовить с фаршем, сыром, грибами и зажаркой. Для того, чтобы они не были жесткими, выбирайте зрелые и крепкие клубни картофеля, имеющие шершавую кожицу и желтоватую серединку. Она не только улучшит вкусовые качества, но и поможет сохранить форму готового блюда. Молодой картофель не подходит для дерунов именно из-за низкого содержания крахмала.

Деруны из желтого картофеля

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных дерунов с фаршем и зажаркой из грибов с луком.

Рецепт дерунов с грибами и фаршем
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Совет: чтобы деруны не были серыми, нужно в основу обязательно добавить тертый лук или сок из лука!

Репчатый лук для приготовления дерунов

Ингредиенты:

  • картофель – 1,5 кг
  • лук – 2 шт.
  • яйца – 2-3 шт.
  • мука с горкой – 3-4 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу
  • фарш – 500 г
  • масло для жарки дерунов и зажарки

Для зажарки:

  • лук – 2-3 шт.
  • лесные грибы отваренные – 300 г

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, добавьте лук тертый, яйца, соль, перец, фарш, муку и хорошо перемешайте.

Тесто для дерунов

2. Пожарьте деруны до золотистости.

Жареные деруны

3. Грибы и порезанный лук пожарьте до золотистости и подавайте деруны с грибной зажаркой.

Деруны с грибами

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