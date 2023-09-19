Сладкий хворост – это очень простой десерт, который не нужно выпекать в духовке. В его основе, как правило, два основных ингредиента. В то же время, готовят хворост на воде, молоке или кефире. Для того чтобы изделие было хрустящим и нежирным, тесто лучше сделать без яиц и сахара.

Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом хрустящего хвороста на воде.

Ингредиенты:

горячая вода – 120 г

мука – 200 г

соль – 1\3 ч. л.

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. В горячую воду насыпать соль и тщательно перемешать.

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2. Получившуюся жидкость вылить в муку и замесить тесто сначала ложкой, а затем руками, когда масса немного остынет. Вымешивать тесто 2-3 минуты, накрыть миску полотенцем и оставить тесто на 10-20 минут, чтобы отдохнуло.

3. Готовое тесто разделить на 6 одинаковых частей, закруглить каждый из них в шарик. Шарик раскатать в тонкую круглую лепешку.

4. Пожарить лепешки на растительном масле до золотистости с обеих сторон. Жареные лепешки выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

5. Готовые лепешки посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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