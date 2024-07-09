Хрустящий и нежирный хворост: как правильно готовить популярный десерт
Домашний хворост, который приготовила мама или бабушка, вкуснее любого печенья. Но только в том случае, если он получился хрустящим и нежирным. Чтобы достичь желаемого эффекта – воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления хрустящего и нежирного хвороста опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Сверху обязательно нужно посыпать сахарной пудрой.
Ингредиенты:
- 400 г муки
- 200 мл кефира
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сахара (30 г)
- пакетик ванильного сахара (по желанию)
- 1/2 ч.л. соды
- 30 г сливочного масла
- 1 ст.л. алкоголя (водка, ром, коньяк)
- щепотка соли
- 500 мл масла для жарки
- сахарная пудра для посыпки
Способ приготовления:
1. Все приготовленные ингредиенты должны быть комнатной температуры. Сначала к яйцу добавить щепотку соли, сахар и ванильный сахар и слегка взбить венчиком. Влить кефир и добавить соду, масса начнет пениться и так должно быть, это кефир реагирует с содой.
2. Добавить растопленное масло, алкоголь, все хорошо перемешать и начать постепенно всыпать просеянную муку.
3. Замешать тесто сперва лопаткой, затем перемешать руками 5-7 мин до мягкого эластичного состояния.
4. Переложить в миску, накрыть и оставить отдыхать при комнатной температуре 20-30 минут.
5. После этого разделить тесто на 2 части и раскатать каждую в круг до 5 мм.
6. Нарезать полоски шириной 2-3 см, а каждую полоску нарезать на ромбы длиной 9-10 см.
7. Внутри каждого ромба сделать надрез и сформировать вергуны, протягивая один конец теста через надрез.
8. В сосуде с толстым дном разогреть масло и обжарить вергуны до золотистой корочки с каждой стороны. Вынуть и переложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
9. Когда вергуны остынут – посыпать пудрой.
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