Если вы хотите приготовить вкусный картофель по-селянски – недостаточно просто нарезать овощ и поместить его в духовку. Для того, чтобы сверху образовалась хрустящая корочка, и при этом, середина оставалась мягкой – нужно немного приварить продукт. Для этого достаточно всего нескольких минут.

Идея приготовления сочного и хрустящего картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера Екатерины Кудляк (recepty_przepisy) в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

40 г масла

1,5 ч.л. соли (без горки)

1 ч.л. сушеного чеснока

Видео дня

1 ч.л. паприки

1 ст.л. прованских трав

1/3 ч.л. острого перца

Ингредиенты для соуса:

3 ст.л. майонеза или сметаны

1-2 зубчика чеснока

40 г укропа

2-3 консервированных или соленых огурца

1/3 ч.л. перца

Способ приготовления:

1. Картошку порезать на четвертинки.

2. Залить кипятком и проварить с момента закипания 7 минут.

3. Отцедить, добавить масло и специи.

4. Вымешать и переложить на застеленный пергаментом противень.

5. Запекать при температуре 230 градусов 30 минут.

6. Сделать соус тар-тар: в стакане для блендера соединить майонез, чеснок, укроп, огурцы и перец, взбить до однородности блендером.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: