Хрустящий и сочный картофель по-селянски: как правильно готовить популярное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Хрустящий и сочный картофель по-селянски: как правильно готовить популярное блюдо

Если вы хотите приготовить вкусный картофель по-селянски – недостаточно просто нарезать овощ и поместить его в духовку. Для того, чтобы сверху образовалась хрустящая корочка, и при этом, середина оставалась мягкой – нужно немного приварить продукт. Для этого достаточно всего нескольких минут.

Идея приготовления сочного и хрустящего картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера Екатерины Кудляк (recepty_przepisy) в Instagram.

Хрустящий и сочный картофель по-селянски: как правильно готовить популярное блюдо

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 40 г масла
  • 1,5 ч.л. соли (без горки)
  • 1 ч.л. сушеного чеснока
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  • 1 ч.л. паприки
  • 1 ст.л. прованских трав
  • 1/3 ч.л. острого перца

Ингредиенты для соуса:

  • 3 ст.л. майонеза или сметаны
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 40 г укропа
  • 2-3 консервированных или соленых огурца
  • 1/3 ч.л. перца

Способ приготовления:

Хрустящий и сочный картофель по-селянски: как правильно готовить популярное блюдо

1. Картошку порезать на четвертинки.

Хрустящий и сочный картофель по-селянски: как правильно готовить популярное блюдо

2. Залить кипятком и проварить с момента закипания 7 минут.

3. Отцедить, добавить масло и специи.

Хрустящий и сочный картофель по-селянски: как правильно готовить популярное блюдо

4. Вымешать и переложить на застеленный пергаментом противень.

5. Запекать при температуре 230 градусов 30 минут.

Хрустящий и сочный картофель по-селянски: как правильно готовить популярное блюдо

6. Сделать соус тар-тар: в стакане для блендера соединить майонез, чеснок, укроп, огурцы и перец, взбить до однородности блендером.

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