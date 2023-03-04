Хрустящий и сочный картофель по-селянски: как правильно готовить популярное блюдо
Если вы хотите приготовить вкусный картофель по-селянски – недостаточно просто нарезать овощ и поместить его в духовку. Для того, чтобы сверху образовалась хрустящая корочка, и при этом, середина оставалась мягкой – нужно немного приварить продукт. Для этого достаточно всего нескольких минут.
Идея приготовления сочного и хрустящего картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера Екатерины Кудляк (recepty_przepisy) в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 40 г масла
- 1,5 ч.л. соли (без горки)
- 1 ч.л. сушеного чеснока
- 1 ч.л. паприки
- 1 ст.л. прованских трав
- 1/3 ч.л. острого перца
Ингредиенты для соуса:
- 3 ст.л. майонеза или сметаны
- 1-2 зубчика чеснока
- 40 г укропа
- 2-3 консервированных или соленых огурца
- 1/3 ч.л. перца
Способ приготовления:
1. Картошку порезать на четвертинки.
2. Залить кипятком и проварить с момента закипания 7 минут.
3. Отцедить, добавить масло и специи.
4. Вымешать и переложить на застеленный пергаментом противень.
5. Запекать при температуре 230 градусов 30 минут.
6. Сделать соус тар-тар: в стакане для блендера соединить майонез, чеснок, укроп, огурцы и перец, взбить до однородности блендером.
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