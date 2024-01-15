Хрустящий и тонкий вишневый штрудель к чаю: рецепт самой вкусной домашней выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Рецепт штруделя

Идеальный домашний десерт к чаю – штрудель. Готовить их можно из дрожжевого, слоеного и тесто фило. А для начинки можно использовать любые ягоды, фрукты, творог, орехи, изюм. 

С чем приготовить вкусный и хрустящий штрудель

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного вишневого штруделя, который готовится из теста фило. 

Рецепт штруделя
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Ингредиенты: 

  • 300 г. вишен (замороженные )
  • 2-3 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала
  • 5 листов теста фило
  • 50-70 г. сливочного масла
  • 1 яйцо

Способ приготовления: 

1. К вишне добавьте сахар и крахмал, при постоянном помешивании проварите и загустите на среднем огне. 

Вишневая начинка

2. На пергамент выложите лист теста филло и смажьте растопленным сливочным маслом, так делаем с каждым слоем, кроме последнего.

Приготовление штруделя

3. Выложите вишни и заверните штрудель. Плотно не заворачивайте, чтобы при выпекании он не треснул.

Сколько выпекать штрудель

4. Смажьте штрудель яйцом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут, ориентируйтесь по золотистой корочке.

Готовый штрудель с вишней

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