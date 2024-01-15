Хрустящий и тонкий вишневый штрудель к чаю: рецепт самой вкусной домашней выпечки
Идеальный домашний десерт к чаю – штрудель. Готовить их можно из дрожжевого, слоеного и тесто фило. А для начинки можно использовать любые ягоды, фрукты, творог, орехи, изюм.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного вишневого штруделя, который готовится из теста фило.
Ингредиенты:
- 300 г. вишен (замороженные )
- 2-3 ст. л. сахара
- 2 ст. л. кукурузного крахмала
- 5 листов теста фило
- 50-70 г. сливочного масла
- 1 яйцо
Способ приготовления:
1. К вишне добавьте сахар и крахмал, при постоянном помешивании проварите и загустите на среднем огне.
2. На пергамент выложите лист теста филло и смажьте растопленным сливочным маслом, так делаем с каждым слоем, кроме последнего.
3. Выложите вишни и заверните штрудель. Плотно не заворачивайте, чтобы при выпекании он не треснул.
4. Смажьте штрудель яйцом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут, ориентируйтесь по золотистой корочке.
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