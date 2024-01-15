Идеальный домашний десерт к чаю – штрудель. Готовить их можно из дрожжевого, слоеного и тесто фило. А для начинки можно использовать любые ягоды, фрукты, творог, орехи, изюм.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного вишневого штруделя, который готовится из теста фило.

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Ингредиенты:

300 г. вишен (замороженные )

2-3 ст. л. сахара

2 ст. л. кукурузного крахмала

5 листов теста фило

50-70 г. сливочного масла

1 яйцо

Способ приготовления:

1. К вишне добавьте сахар и крахмал, при постоянном помешивании проварите и загустите на среднем огне.

2. На пергамент выложите лист теста филло и смажьте растопленным сливочным маслом, так делаем с каждым слоем, кроме последнего.

3. Выложите вишни и заверните штрудель. Плотно не заворачивайте, чтобы при выпекании он не треснул.

4. Смажьте штрудель яйцом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут, ориентируйтесь по золотистой корочке.

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