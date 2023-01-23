Хрустящий картофель по-селянски в духовке со сметанным соусом тартар: самый удачный рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт картофеля

Картофель по-селянски – очень вкусное и сытное домашнее блюдо, которое готовится проще, чем пюре. Для того, чтобы картофель был хрустящим снаружи и мягким внутри, нужно его хорошо замариновать в масле со специями и оставить на 30 минут, после запекать при 200 С.

Как приготовить вкусный картофель

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля по-селянски со сметанным соусом тартар.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • картофель – 8-9 шт.
  • чеснок – 1 зуб.
  • масло – 2 ст. л.
  • соль. – 1 ч. л.
  • черный перец – щепотка
  • паприка – 1 ч. л.
  • орегано – 1/3 ч. л.
  • карри – 1/3 ч. л.

Соус:

  • сметана – 3 ст. л.
  • соль – 1/4 ч. л.
  • хмели-сунели – 1/4 ч. л.
  • горчица в зернах – 1 ч. л.
  • натертый лук – 1 ч. л.
  • соленый огурец – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо помойте и просушите, нарежьте на небольшие дольки.

Картофель для блюда

2. Смешайте специи и растительное масло, перемешайте, смажьте картофель и оставьте на 30 минут.

Картофель со специями

3. После выложите картофель на противень застеленный пергаментом и выпекайте в духовке при 200 С 25-30 минут.

Сколько запекать картофель

4. Соус: смешайте сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и натертый огурец.

Соус для картофеля

Подавайте горячий картофель с соусом тартар, будет очень вкусно!

Готовый картофель с соусом

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