Картофель по-селянски – очень вкусное и сытное домашнее блюдо, которое готовится проще, чем пюре. Для того, чтобы картофель был хрустящим снаружи и мягким внутри, нужно его хорошо замариновать в масле со специями и оставить на 30 минут, после запекать при 200 С.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля по-селянски со сметанным соусом тартар.

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Ингредиенты:

картофель – 8-9 шт.

чеснок – 1 зуб.

масло – 2 ст. л.

соль. – 1 ч. л.

черный перец – щепотка

паприка – 1 ч. л.

орегано – 1/3 ч. л.

карри – 1/3 ч. л.

Соус:

сметана – 3 ст. л.

соль – 1/4 ч. л.

хмели-сунели – 1/4 ч. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

натертый лук – 1 ч. л.

соленый огурец – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо помойте и просушите, нарежьте на небольшие дольки.

2. Смешайте специи и растительное масло, перемешайте, смажьте картофель и оставьте на 30 минут.

3. После выложите картофель на противень застеленный пергаментом и выпекайте в духовке при 200 С 25-30 минут.

4. Соус: смешайте сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и натертый огурец.

Подавайте горячий картофель с соусом тартар, будет очень вкусно!

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