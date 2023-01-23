Хрустящий картофель по-селянски в духовке со сметанным соусом тартар: самый удачный рецепт
Картофель по-селянски – очень вкусное и сытное домашнее блюдо, которое готовится проще, чем пюре. Для того, чтобы картофель был хрустящим снаружи и мягким внутри, нужно его хорошо замариновать в масле со специями и оставить на 30 минут, после запекать при 200 С.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля по-селянски со сметанным соусом тартар.
Ингредиенты:
- картофель – 8-9 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- масло – 2 ст. л.
- соль. – 1 ч. л.
- черный перец – щепотка
- паприка – 1 ч. л.
- орегано – 1/3 ч. л.
- карри – 1/3 ч. л.
Соус:
- сметана – 3 ст. л.
- соль – 1/4 ч. л.
- хмели-сунели – 1/4 ч. л.
- горчица в зернах – 1 ч. л.
- натертый лук – 1 ч. л.
- соленый огурец – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо помойте и просушите, нарежьте на небольшие дольки.
2. Смешайте специи и растительное масло, перемешайте, смажьте картофель и оставьте на 30 минут.
3. После выложите картофель на противень застеленный пергаментом и выпекайте в духовке при 200 С 25-30 минут.
4. Соус: смешайте сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и натертый огурец.
Подавайте горячий картофель с соусом тартар, будет очень вкусно!
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