Хрустящий картофель в духовке с пармезаном: идея от Эктора Хименеса-Браво
Такой оригинальный вариант приготовления картофеля точно не оставит безразличным ваших гостей. К тому же, идея значительно сэкономит ваше время на приготовлении гарнира. Овощи сначала нужно отварить прямо в кожуре, а затем запечь половинки в духовке на пармезане.
Идея приготовления хрустящего картофеля с пармезаном в духовке опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Сверху выходит аппетитная хрустящая корочка.
Ингредиенты:
- картофель
- сыр пармезан
Ингредиенты для соуса:
- сметана
- укроп
- соль, перец.
Способ приготовления:
1. Картошку помыть.
2. Отварить и разрезать пополам.
3. Противень застелить пергаментом.
4. На него натереть сыр.
5. Выложить половинки картофеля.
6. Поставить запекаться.
7. Для соуса смешать сметану, мелко нарезанный укроп, соль и перец.
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