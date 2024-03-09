Такой оригинальный вариант приготовления картофеля точно не оставит безразличным ваших гостей. К тому же, идея значительно сэкономит ваше время на приготовлении гарнира. Овощи сначала нужно отварить прямо в кожуре, а затем запечь половинки в духовке на пармезане.

Идея приготовления хрустящего картофеля с пармезаном в духовке опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Сверху выходит аппетитная хрустящая корочка.

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Ингредиенты:

картофель

сыр пармезан

Ингредиенты для соуса:

сметана

укроп

соль, перец.

Способ приготовления:

1. Картошку помыть.

2. Отварить и разрезать пополам.

3. Противень застелить пергаментом.

4. На него натереть сыр.

5. Выложить половинки картофеля.

6. Поставить запекаться.

7. Для соуса смешать сметану, мелко нарезанный укроп, соль и перец.

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