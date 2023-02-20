Хрустящий крекер за 15 минут: готовится без яиц
Хрустящий крекер – это популярный снек, который любят и взрослые, и дети. Его можно приготовить в домашних условиях из нескольких простых ингредиентов всего за 15 минут.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом крекера со льном.
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 200 г
- молоко – 150 мл
- мука кукурузная – 100 г
- семена льна – 4 ст. л.
- масло подсолнечное – 4 ст. л.
- разрыхлитель для теста – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Смешать муку, разрыхлитель, соль и сахар. Перемешать.
2. В сухую смесь налить масло и молоко. Смешивать тесто сначала ложкой, а затем продолжить руками.
3. В почти готовое тесто добавить семена льна. Перемешать.
4. Готовое тесто тонко раскатать, после порезать в виде квадратиков. Выложить кусочки на противень, застеленный пергаментом.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 12 минут.
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