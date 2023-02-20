Хрустящий крекер за 15 минут: готовится без яиц

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
327
Хрустящий крекер за 15 минут: готовится без яиц

Хрустящий крекер – это популярный снек, который любят и взрослые, и дети. Его можно приготовить в домашних условиях из нескольких простых ингредиентов всего за 15 минут.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом крекера со льном.

Рецепт крекера со льном без яиц

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 200 г
  • молоко – 150 мл
  • мука кукурузная – 100 г
  • семена льна – 4 ст. л.
  • масло подсолнечное – 4 ст. л.
Видео дня
  • разрыхлитель для теста – 1 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешать муку, разрыхлитель, соль и сахар. Перемешать.

2. В сухую смесь налить масло и молоко. Смешивать тесто сначала ложкой, а затем продолжить руками.

Домашний крекер со льном

3. В почти готовое тесто добавить семена льна. Перемешать.

4. Готовое тесто тонко раскатать, после порезать в виде квадратиков. Выложить кусочки на противень, застеленный пергаментом.

Простой рецепт крекера

5. Выпекать при температуре 180 градусов 12 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты