Хрустящий пирог со спаржей и сыром: вкуснее, чем пицца

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
141
Рецепт пирога

Спаржа – очень вкусный и полезный продукт, который можно есть в сыром, запеченном и жареном виде. Вкуснее всего будет – запечь ее с сыром, а также добавить в пироги.

Что приготовить из спаржи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного слоеного пирога со спаржей.

Хрустящий пирог со спаржей
Видео дня

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто – 250 г
  • Сыр – 70 г
  • Спаржа – 150 г
  • Моцарелла – 125 г
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Желток – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Спаржу смешайте с маслом, тертым чесноком.

Спаржа с чесноком

2. Тесто наколите вилкой, сделайте бортики.

Приготовление пирога

3. Присыпьте тесто тертым сыром, выложите спаржу, сверху выложите моцареллу. Смажьте края желтком и выпекайте до готовности.

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты