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Хрустящий пирог со спаржей и сыром: вкуснее, чем пицца
Спаржа – очень вкусный и полезный продукт, который можно есть в сыром, запеченном и жареном виде. Вкуснее всего будет – запечь ее с сыром, а также добавить в пироги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного слоеного пирога со спаржей.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 250 г
- Сыр – 70 г
- Спаржа – 150 г
- Моцарелла – 125 г
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Желток – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Спаржу смешайте с маслом, тертым чесноком.
2. Тесто наколите вилкой, сделайте бортики.
3. Присыпьте тесто тертым сыром, выложите спаржу, сверху выложите моцареллу. Смажьте края желтком и выпекайте до готовности.
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