Спаржа – очень вкусный и полезный продукт, который можно есть в сыром, запеченном и жареном виде. Вкуснее всего будет – запечь ее с сыром, а также добавить в пироги.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного слоеного пирога со спаржей.

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Ингредиенты:

Слоеное тесто – 250 г

Сыр – 70 г

Спаржа – 150 г

Моцарелла – 125 г

Оливковое масло – 1 ст. л.

Чеснок – 2 зуб.

Желток – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Спаржу смешайте с маслом, тертым чесноком.

2. Тесто наколите вилкой, сделайте бортики.

3. Присыпьте тесто тертым сыром, выложите спаржу, сверху выложите моцареллу. Смажьте края желтком и выпекайте до готовности.

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