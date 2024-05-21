Хрустящий твиль с беконом: украшение к блюду, поражающее вкусом
Блюда, подаваемые к столу, должны быть не только вкусными, но и красивыми. Для этого можно использовать разнообразные приобретенные в магазине украшения. А можно сделать их самим.
Вот, например, фудблогер Владимир Ярославский рассказал в Instagram как приготовить твиль с беконом. По его словам, в результате у вас получится не только красивое, но и невероятно вкусное украшение к любому блюду.
Ингредиенты
- Белок – 100 мл
- Бекон – 100 гр
- Сливочное масло – 75 гр
- Мука – 65 гр
- Сахар – 15 гр
- Соль
- Паприка копченая
- Чили по желанию
Способ приготовления
1.Бекон нарезаем небольшим кубиком и немного поджариваем, чтобы утонул жир. Снимаем с нагрева и даем остыть.
2. Смешиваем в блендере: поджаренный бекон, масло комнатной температуры, яйцо, муку, соль и копченую паприку и очень хорошо все перебиваем в однородную смесь. Частицы бекона должны быть максимально мелкими.
3. Получившуюся массу наносим лопаткой на специальную форму, и запекаем при температуре 180 градусов примерно 3-5 минут. Нужно следить, чтобы тесто было поджаренное и золотистое.
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