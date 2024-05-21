Блюда, подаваемые к столу, должны быть не только вкусными, но и красивыми. Для этого можно использовать разнообразные приобретенные в магазине украшения. А можно сделать их самим.

Вот, например, фудблогер Владимир Ярославский рассказал в Instagram как приготовить твиль с беконом. По его словам, в результате у вас получится не только красивое, но и невероятно вкусное украшение к любому блюду.

Ингредиенты

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Белок – 100 мл

Бекон – 100 гр

Сливочное масло – 75 гр

Мука – 65 гр

Сахар – 15 гр

Соль

Паприка копченая

Чили по желанию

Способ приготовления

1.Бекон нарезаем небольшим кубиком и немного поджариваем, чтобы утонул жир. Снимаем с нагрева и даем остыть.

2. Смешиваем в блендере: поджаренный бекон, масло комнатной температуры, яйцо, муку, соль и копченую паприку и очень хорошо все перебиваем в однородную смесь. Частицы бекона должны быть максимально мелкими.

3. Получившуюся массу наносим лопаткой на специальную форму, и запекаем при температуре 180 градусов примерно 3-5 минут. Нужно следить, чтобы тесто было поджаренное и золотистое.

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