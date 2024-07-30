Хрустящий тертый пирог: рецепт самого простого и бюджетного пирога к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Тертый пирог

Тертый пирог – один из самых простых и вкусных пирогов к чаю. Для того, чтобы тесто было хрустящим, основу обязательно нужно готовить на сливочном масле.

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Тертый пирог к чаю

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога с ягодным вареньем.

Вкусный тертый пирог

Ингредиенты:

Для теста:

  • 400 г муки
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 180 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 50 г сметаны
  • 1 яйцо

Начинка может быть из любых ягод, фруктов и даже из готового варенья, но вкуснее всего будет со смородиновым вареньем!

  • 300 г смородины
  • 100-150 г сахара
  • цедра одного лимона
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала
  • 100 мл воды

Способ приготовления:

1. Для теста: в муку добавьте соль, разрыхлитель, мягкое сливочное масло. В отдельной миске смешайте все остальные ингредиенты и перелейте в муку.

Ингредиенты для теста

2. Замесите тесто сначала лопаткой, а затем 1-2 минуты вымешиваем руками. Третью часть теста отделяем, перекладываем в пакетик и отправляем в морозильную камеру.

Готовое тесто

3. Большую часть раскатываем в тонкий пласт на пергаменте и отправляем в холодильник.

Приготовление пирога

4. Для начинки: смородину отправляем в кастрюлю, добавляем сахар, цедру и варим, охладите.

Джем для пирога

5. Выложите джем на тесто, сверху присыпьте тертым тестом и выпекайте до готовности.

Готовый пирог

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