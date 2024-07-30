Хрустящий тертый пирог: рецепт самого простого и бюджетного пирога к чаю
Тертый пирог – один из самых простых и вкусных пирогов к чаю. Для того, чтобы тесто было хрустящим, основу обязательно нужно готовить на сливочном масле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога с ягодным вареньем.
Ингредиенты:
Для теста:
- 400 г муки
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 180 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 50 г сметаны
- 1 яйцо
Начинка может быть из любых ягод, фруктов и даже из готового варенья, но вкуснее всего будет со смородиновым вареньем!
- 300 г смородины
- 100-150 г сахара
- цедра одного лимона
- 1 ст.л. кукурузного крахмала
- 100 мл воды
Способ приготовления:
1. Для теста: в муку добавьте соль, разрыхлитель, мягкое сливочное масло. В отдельной миске смешайте все остальные ингредиенты и перелейте в муку.
2. Замесите тесто сначала лопаткой, а затем 1-2 минуты вымешиваем руками. Третью часть теста отделяем, перекладываем в пакетик и отправляем в морозильную камеру.
3. Большую часть раскатываем в тонкий пласт на пергаменте и отправляем в холодильник.
4. Для начинки: смородину отправляем в кастрюлю, добавляем сахар, цедру и варим, охладите.
5. Выложите джем на тесто, сверху присыпьте тертым тестом и выпекайте до готовности.
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