Тертый пирог – один из самых простых и вкусных пирогов к чаю. Для того, чтобы тесто было хрустящим, основу обязательно нужно готовить на сливочном масле.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога с ягодным вареньем.

Ингредиенты:

Для теста:

400 г муки

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. разрыхлителя

180 г сливочного масла

100 г сахара

10 г ванильного сахара

50 г сметаны

1 яйцо

Начинка может быть из любых ягод, фруктов и даже из готового варенья, но вкуснее всего будет со смородиновым вареньем!

300 г смородины

100-150 г сахара

цедра одного лимона

1 ст.л. кукурузного крахмала

100 мл воды

Способ приготовления:

1. Для теста: в муку добавьте соль, разрыхлитель, мягкое сливочное масло. В отдельной миске смешайте все остальные ингредиенты и перелейте в муку.

2. Замесите тесто сначала лопаткой, а затем 1-2 минуты вымешиваем руками. Третью часть теста отделяем, перекладываем в пакетик и отправляем в морозильную камеру.

3. Большую часть раскатываем в тонкий пласт на пергаменте и отправляем в холодильник.

4. Для начинки: смородину отправляем в кастрюлю, добавляем сахар, цедру и варим, охладите.

5. Выложите джем на тесто, сверху присыпьте тертым тестом и выпекайте до готовности.

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