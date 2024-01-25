Хрустящий тертый пирог с необычной начинкой: что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящий тертый пирог с необычной начинкой: что обязательно нужно добавить в тесто

Тертый пирог можно готовить с разными начинками, начиная от ягод, заканчивая джемом, орехами, шоколадом. Очень важно при приготовлении – сделать удачное тесто. 

Тесто для пирога

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего тертого пирога с ревенем, который будет иметь очень оригинальный вкус. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • яйца – 2 шт. 
  • сахар – 150г+2-3 ст. л.
  • соль – щепотка
  • маргарин или сливочное масло – 200 г
  • майонез – 80 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • мука – 400-450г
  • ревень – 500 г

Способ приготовления: 

1️. Яйца перемешайте с солью, сахаром и майонезом, влейте растопленный маргарин, перемешайте.

Основа для теста

2. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите тесто. Разделите тесто на две части (1/3 и 2/3), заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30-60 минут.

Приготовление теста

3. Помойте и очистить ревень, порежьте кубиком.

Ревень для приготовления начинки для пирога

4. Большой кусок теста раскатайте на пергаменте, толщиной 1/2 см, выложите на противень, посыпьте ревенем, сверху сахаром. Натрите сверху меньший кусок теста. Выпекайте 45 минут в разогретой до 180 С духовке.

Готовый пирог

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