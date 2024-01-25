Тертый пирог можно готовить с разными начинками, начиная от ягод, заканчивая джемом, орехами, шоколадом. Очень важно при приготовлении – сделать удачное тесто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего тертого пирога с ревенем, который будет иметь очень оригинальный вкус.

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 150г+2-3 ст. л.

соль – щепотка

маргарин или сливочное масло – 200 г

майонез – 80 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

мука – 400-450г

ревень – 500 г

Способ приготовления:

1️. Яйца перемешайте с солью, сахаром и майонезом, влейте растопленный маргарин, перемешайте.

2. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите тесто. Разделите тесто на две части (1/3 и 2/3), заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30-60 минут.

3. Помойте и очистить ревень, порежьте кубиком.

4. Большой кусок теста раскатайте на пергаменте, толщиной 1/2 см, выложите на противень, посыпьте ревенем, сверху сахаром. Натрите сверху меньший кусок теста. Выпекайте 45 минут в разогретой до 180 С духовке.

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