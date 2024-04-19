Хрустящий запеченный картофель с пармезаном: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Хрустящий запеченный картофель с пармезаном: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Картофель – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления пюре, пирогов, запеканок, зраз, пирожков. Еще ее можно запекать, тушить, готовить на огне. 

Вкусный картофель

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с сыром и сметанным соусом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Картофель
  • Сыр пармезан

Для соуса:

  • Сметана
  • Укроп
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Картошку помойте, отварите и разрежьте пополам.

Вареный картофель

2. Противень застелите пергаментом, на него положите тертый сыр, сверху выложите половинки картофеля и запекайте.

Сыр для блюда

3. Для соуса: смешайте сметану, мелко нарезанный укроп, соль и перец.

Соус с укропом

Подавайте картофель с соусом!

Готовый запеченный картофель

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