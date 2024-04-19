Картофель – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления пюре, пирогов, запеканок, зраз, пирожков. Еще ее можно запекать, тушить, готовить на огне.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с сыром и сметанным соусом.

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Ингредиенты:

Картофель

Сыр пармезан

Для соуса:

Сметана

Укроп

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Картошку помойте, отварите и разрежьте пополам.

2. Противень застелите пергаментом, на него положите тертый сыр, сверху выложите половинки картофеля и запекайте.

3. Для соуса: смешайте сметану, мелко нарезанный укроп, соль и перец.

Подавайте картофель с соусом!

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