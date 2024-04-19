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Хрустящий запеченный картофель с пармезаном: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Картофель – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления пюре, пирогов, запеканок, зраз, пирожков. Еще ее можно запекать, тушить, готовить на огне.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с сыром и сметанным соусом.
Ингредиенты:
- Картофель
- Сыр пармезан
Для соуса:
- Сметана
- Укроп
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Картошку помойте, отварите и разрежьте пополам.
2. Противень застелите пергаментом, на него положите тертый сыр, сверху выложите половинки картофеля и запекайте.
3. Для соуса: смешайте сметану, мелко нарезанный укроп, соль и перец.
Подавайте картофель с соусом!
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