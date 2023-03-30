Хрустящий жареный картофель с орехами: как по-новому приготовить блюдо
Жареный картофель – это простой и быстрый рецепт, как можно приготовить овощ. Часто картофель жарят с грибами, мясом и салом, но не менее вкусно выходит с овощами.
Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареного картофеля в панировке, который очень вкусно подавать с измельченными орехами.
Ингредиенты:
- картофель – 600-700 г
- панировочные сухари – 1\2 ст
- соль, перец, приправы
- грецкие орехи (измельченные)
- чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Для начала нужно сварить картофель в шелухе, после чего охладить, почистить и порезать кружочками.
2. В широкой миске смешать сухари, соль, перец и другие специи.
3. Разогреть сковороду с маслом (лучше положить еще чеснок для аромата, а перед жаркой его достать). Обвалять картофель в панировке и пожарить его по бокам до золотистости.
4. Готовые кружочки картофеля посыпать измельченными орехами.
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