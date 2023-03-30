Жареный картофель – это простой и быстрый рецепт, как можно приготовить овощ. Часто картофель жарят с грибами, мясом и салом, но не менее вкусно выходит с овощами.

Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареного картофеля в панировке, который очень вкусно подавать с измельченными орехами.

Ингредиенты:

картофель – 600-700 г

панировочные сухари – 1\2 ст

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соль, перец, приправы

грецкие орехи (измельченные)

чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Для начала нужно сварить картофель в шелухе, после чего охладить, почистить и порезать кружочками.

2. В широкой миске смешать сухари, соль, перец и другие специи.

3. Разогреть сковороду с маслом (лучше положить еще чеснок для аромата, а перед жаркой его достать). Обвалять картофель в панировке и пожарить его по бокам до золотистости.

4. Готовые кружочки картофеля посыпать измельченными орехами.

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