Хрустящий жареный картофель с орехами: как по-новому приготовить блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Хрустящий жареный картофель с орехами: как по-новому приготовить блюдо

Жареный картофель – это простой и быстрый рецепт, как можно приготовить овощ. Часто картофель жарят с грибами, мясом и салом, но не менее вкусно выходит с овощами.

Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареного картофеля в панировке, который очень вкусно подавать с измельченными орехами.

Рецепт жареного картофеля в панировке с орехами

Ингредиенты:

  • картофель – 600-700 г
  • панировочные сухари – 1\2 ст
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  • соль, перец, приправы
  • грецкие орехи (измельченные)
  • чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Для начала нужно сварить картофель в шелухе, после чего охладить, почистить и порезать кружочками.

Как вкусно пожарить картофель

2. В широкой миске смешать сухари, соль, перец и другие специи.

3. Разогреть сковороду с маслом (лучше положить еще чеснок для аромата, а перед жаркой его достать). Обвалять картофель в панировке и пожарить его по бокам до золотистости.

Хрустящий жареный картофель кружочками

4. Готовые кружочки картофеля посыпать измельченными орехами.

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