Хумус из свеклы: как приготовить простое и полезное блюдо за несколько минут

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Хумус из свеклы: как приготовить простое и полезное блюдо за несколько минут

Хумус из свеклы – это простое, а главное, полезное блюдо для здорового перекуса. А в сочетании со свежим авокадо оно становится просто неотразимым.

Как правильно приготовить хумус из свеклы точно знает фудблогер с ником kate deliciouss. В Instagram она советует готовить это блюдо, если у вас осталась отварная свекла.

Хумус из свеклы: как приготовить простое и полезное блюдо за несколько минут

Ингредиенты

  • Свекла (отварная или печеная)
  • Нут
  • Тахини
  • Соль
  • Перец
  • Кефир
  • Кунжут
  • Масло
  • Багет
  • Авокадо

Способ приготовления

1. Перебиваем блендером готовую свеклу и нут в пропорции 1:1.

2. Добавляем кефир (им можно регулировать консистенцию).

Хумус из свеклы: как приготовить простое и полезное блюдо за несколько минут

3. Добавляем тахини, соль и перец. Если у вас нет тахини, эту пасту легко сделать самостоятельно. Для этого нужно просто перебить блендером поджаренный кунжут и добавить немного оливкового масла.

Хумус из свеклы: как приготовить простое и полезное блюдо за несколько минут

4. Багет нарезаем на ломтики, смазываем маслом и подсушиваем в духовом шкафу.

Хумус из свеклы: как приготовить простое и полезное блюдо за несколько минут

5. Выкладываем в тарелку хумус, нарезанный авокадо. Посыпаем кунжутом и подаем с подсушенным багетом. Готовое блюдо храним в холодильнике в течение суток.

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