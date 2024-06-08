Хумус из свеклы – это простое, а главное, полезное блюдо для здорового перекуса. А в сочетании со свежим авокадо оно становится просто неотразимым.

Как правильно приготовить хумус из свеклы точно знает фудблогер с ником kate deliciouss. В Instagram она советует готовить это блюдо, если у вас осталась отварная свекла.

Ингредиенты

Свекла (отварная или печеная)

Нут

Тахини

Соль

Перец

Кефир

Кунжут

Масло

Багет

Авокадо

Способ приготовления

1. Перебиваем блендером готовую свеклу и нут в пропорции 1:1.

2. Добавляем кефир (им можно регулировать консистенцию).

3. Добавляем тахини, соль и перец. Если у вас нет тахини, эту пасту легко сделать самостоятельно. Для этого нужно просто перебить блендером поджаренный кунжут и добавить немного оливкового масла.

4. Багет нарезаем на ломтики, смазываем маслом и подсушиваем в духовом шкафу.

5. Выкладываем в тарелку хумус, нарезанный авокадо. Посыпаем кунжутом и подаем с подсушенным багетом. Готовое блюдо храним в холодильнике в течение суток.

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