Хумус из свеклы: как приготовить простое и полезное блюдо за несколько минут
Хумус из свеклы – это простое, а главное, полезное блюдо для здорового перекуса. А в сочетании со свежим авокадо оно становится просто неотразимым.
Как правильно приготовить хумус из свеклы точно знает фудблогер с ником kate deliciouss. В Instagram она советует готовить это блюдо, если у вас осталась отварная свекла.
Ингредиенты
- Свекла (отварная или печеная)
- Нут
- Тахини
- Соль
- Перец
- Кефир
- Кунжут
- Масло
- Багет
- Авокадо
Способ приготовления
1. Перебиваем блендером готовую свеклу и нут в пропорции 1:1.
2. Добавляем кефир (им можно регулировать консистенцию).
3. Добавляем тахини, соль и перец. Если у вас нет тахини, эту пасту легко сделать самостоятельно. Для этого нужно просто перебить блендером поджаренный кунжут и добавить немного оливкового масла.
4. Багет нарезаем на ломтики, смазываем маслом и подсушиваем в духовом шкафу.
5. Выкладываем в тарелку хумус, нарезанный авокадо. Посыпаем кунжутом и подаем с подсушенным багетом. Готовое блюдо храним в холодильнике в течение суток.
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