Киш – песочный пирог с соленой начинкой. Чаще всего внутрь кладут много курицы и грибы. Получается очень сытное и питательное блюдо для обеда, на которое вы потратите минимум времени.

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Как приготовить вкусный кош с курицей и грибами для сытного обеда рассказала фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) в Instagram. Начинка внутри получается очень сочной.

Ингредиенты для теста:

мука – 350 г

сливочное масло – 180 г

яйца – 2 шт.

щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

копченое куриное филе – 150 г

ветчина – 150 г

брокколи (можно замороженное) – 200 г

шампиньоны – 150-200 г

лук – 1 средний

соль, перец

Ингредиенты для заливки:

яйца – 2 шт.

молоко – 130 мл.

сливки 20% – 200 мл.

соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу

сыр твердый – 150-180 г

Способ приготовления:

1. Для теста предварительно достать масло из холодильника и нарезать кубиками.

2. Оставить на время при комнатной температуре.

3. Смешать муку, яйца, соль, добавить масло.

4. Замешать тесто.

5. Оставить в холодильнике на 15 минут (это не обязательно, но облегчает работу с тестом).

6. Для начинки кубиком порезать грибы и лук.

7. Обжарить 10 минут на маленьком огне.

8. Добавить брокколи, готовить еще минут 7-8.

9. Копченое филе и ветчину нарезать кубиком.

10. Перемешать с грибами, луком и брокколи, посолить и поперчить по вкусу.

11. Для заливки взбить венчиком яйца, молоко и сливки, добавить специи по вкусу.

12. Тесто раскатайте толщиной 3-5 мм.

13. Переложить в форму, застеленную пергаментом и сформировать бортики.

14. Наколоть дно или засыпать его крупами (чтобы не поднималось).

15. Выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.

16. Вынуть форму, переложить начинку и залить все это яично-молочной смесью.

17. Выпекать 25 минут, посыпать сыром и выпекать еще 10-15 минут.

18. Есть холодным.

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