Хватит на всех! Как приготовить сытный киш с курицей и грибами для обеда
Киш – песочный пирог с соленой начинкой. Чаще всего внутрь кладут много курицы и грибы. Получается очень сытное и питательное блюдо для обеда, на которое вы потратите минимум времени.
Как приготовить вкусный кош с курицей и грибами для сытного обеда рассказала фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) в Instagram. Начинка внутри получается очень сочной.
Ингредиенты для теста:
- мука – 350 г
- сливочное масло – 180 г
- яйца – 2 шт.
- щепотка соли
Ингредиенты для начинки:
- копченое куриное филе – 150 г
- ветчина – 150 г
- брокколи (можно замороженное) – 200 г
- шампиньоны – 150-200 г
- лук – 1 средний
- соль, перец
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 2 шт.
- молоко – 130 мл.
- сливки 20% – 200 мл.
- соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу
- сыр твердый – 150-180 г
Способ приготовления:
1. Для теста предварительно достать масло из холодильника и нарезать кубиками.
2. Оставить на время при комнатной температуре.
3. Смешать муку, яйца, соль, добавить масло.
4. Замешать тесто.
5. Оставить в холодильнике на 15 минут (это не обязательно, но облегчает работу с тестом).
6. Для начинки кубиком порезать грибы и лук.
7. Обжарить 10 минут на маленьком огне.
8. Добавить брокколи, готовить еще минут 7-8.
9. Копченое филе и ветчину нарезать кубиком.
10. Перемешать с грибами, луком и брокколи, посолить и поперчить по вкусу.
11. Для заливки взбить венчиком яйца, молоко и сливки, добавить специи по вкусу.
12. Тесто раскатайте толщиной 3-5 мм.
13. Переложить в форму, застеленную пергаментом и сформировать бортики.
14. Наколоть дно или засыпать его крупами (чтобы не поднималось).
15. Выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.
16. Вынуть форму, переложить начинку и залить все это яично-молочной смесью.
17. Выпекать 25 минут, посыпать сыром и выпекать еще 10-15 минут.
18. Есть холодным.
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