Идеальная домашняя пицца на кефире: тесто получится тонким
Такая пицца получается максимально тонкой и полезной. Весь секрет в простом тесте, которое готовится на кефире. Его не нужно раскатывать – просто выложите основание на противень, а сверху начинку.
Идея приготовления идеальной домашней пиццы опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastia_mudraya в Instagram. С таким блюдом справится каждый.
Ингредиенты для основания:
- яйца – 1 шт.
- цельнозерновая мука – 40 г
- кефир 2,5% – 40 г
Ингредиенты для начинки:
- крем-сыр
- кетчуп
- куриное филе/ветчина
- помидоры
- грибы
- сыр твердый, голубой сыр
Способ приготовления:
1. Смешиваем для основания все ингредиенты, соль, перемешиваем.
2. Выливаем тесто на пергамент, формируем ложкой круга. Отправляем в разогретую до 180°С духовку на 3 минуты.
3. Достаем основание, смазываем его крем-сыром, кетчупом, выкладываем начинку, солим ее и отправляем в духовку еще на 10-12 минут.
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