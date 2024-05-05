Идеальная домашняя пицца на кефире: тесто получится тонким

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
78
Идеальная домашняя пицца на кефире: тесто получится тонким

Такая пицца получается максимально тонкой и полезной. Весь секрет в простом тесте, которое готовится на кефире. Его не нужно раскатывать – просто выложите основание на противень, а сверху начинку.

Идея приготовления идеальной домашней пиццы опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastia_mudraya в Instagram. С таким блюдом справится каждый.

Идеальная домашняя пицца на кефире: тесто получится тонким

Ингредиенты для основания:

  • яйца – 1 шт.
  • цельнозерновая мука – 40 г
  • кефир 2,5% – 40 г
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Ингредиенты для начинки:

  • крем-сыр
  • кетчуп
  • куриное филе/ветчина
  • помидоры
  • грибы
  • сыр твердый, голубой сыр

Способ приготовления:

Идеальная домашняя пицца на кефире: тесто получится тонким

1. Смешиваем для основания все ингредиенты, соль, перемешиваем.

Идеальная домашняя пицца на кефире: тесто получится тонким

2. Выливаем тесто на пергамент, формируем ложкой круга. Отправляем в разогретую до 180°С духовку на 3 минуты.

Идеальная домашняя пицца на кефире: тесто получится тонким

3. Достаем основание, смазываем его крем-сыром, кетчупом, выкладываем начинку, солим ее и отправляем в духовку еще на 10-12 минут.

Идеальная домашняя пицца на кефире: тесто получится тонким

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