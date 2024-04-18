Идеальная глазурь на паску без яиц: быстро застывает и не растекается
Именно глазурь больше всего влияет на внешний вид паски. Поэтому масса должна быть совершенно белой и в меру густой. К тому же, она должна быстро застывать и не трескаться.
Идея приготовления идеальной глазури на паску без яиц опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Любой декор отлично зафиксируется.
Ингредиенты:
- быстрорастворимый желатин – 5 г
- вода – 2 ст.л.
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- вода – 60 мл.
- щепотка лимонной кислоты или лимоном сока
Способ приготовления:
1. Желатин залить холодной водой.
2. Перемешать и оставить, чтобы желатин набух.
3. Затем 150 г сахара и чайную ложку ванильного сахара залить водой, добавить немного лимонного сока.
4. Поставить на огонь и довести до кипения.
5. Снять с огня, перелить в миску и немного охлаждаем до 60 градусов.
6. Выложить туда же желатин.
7. Перемешиваем, а затем взбиваем блендером примерно 4-5 минут.
8. Глазурь готова. Смазываем ею уже холодные паски и украшаем.
9. Застывает она примерно 2-4 часа при комнатной температуре.
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