Именно глазурь больше всего влияет на внешний вид паски. Поэтому масса должна быть совершенно белой и в меру густой. К тому же, она должна быстро застывать и не трескаться.

Идея приготовления идеальной глазури на паску без яиц опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Любой декор отлично зафиксируется.

Ингредиенты:

быстрорастворимый желатин – 5 г

вода – 2 ст.л.

Видео дня

сахар – 150 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

вода – 60 мл.

щепотка лимонной кислоты или лимоном сока

Способ приготовления:

1. Желатин залить холодной водой.

2. Перемешать и оставить, чтобы желатин набух.

3. Затем 150 г сахара и чайную ложку ванильного сахара залить водой, добавить немного лимонного сока.

4. Поставить на огонь и довести до кипения.

5. Снять с огня, перелить в миску и немного охлаждаем до 60 градусов.

6. Выложить туда же желатин.

7. Перемешиваем, а затем взбиваем блендером примерно 4-5 минут.

8. Глазурь готова. Смазываем ею уже холодные паски и украшаем.

9. Застывает она примерно 2-4 часа при комнатной температуре.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: