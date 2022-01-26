Идеальная пицца на сковороде всего за 10 минут: в чем секрет необычного основания

Пиццу без преувеличений любят все. Но далеко не у каждой хозяйки есть достаточно времени и желания долго возиться с тестом и духовкой. Для этого существует прекрасная альтернатива и более простой рецепт – пицца на сковороде, которую можно приготовить всего за 10 минут.

Рецептом быстрой пиццы на сковороде поделилась фудблогер Кристина Петраш. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

мука – 4 ст. л.

сметана – 4 ст. л.

соль

кетчуп

Видео дня

Начинка:

ветчина

помидор

болгарский перец

моцарелла

рукола

сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Смешать яйцо и сметану, добавить муку и специи.

2. Смазать сковороду маслом и хорошо разогреть. Полученное тесто вылить на сковороду и распределить равномерно по всей поверхности.

3. Равномерно смазать кетчупом.

4. Подготовить начинку: порезать мясо, овощи, натереть творог.

5. Выложить на пиццу моцареллу, после чего остальные ингредиенты. Посыпать чесноком.

6. Готовить под крышкой – 10 мин.

7. Перед подачей посыпать рукколой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить две пиццы в духовке одновременно.