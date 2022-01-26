Идеальная пицца на сковороде всего за 10 минут: в чем секрет необычного основания
Пиццу без преувеличений любят все. Но далеко не у каждой хозяйки есть достаточно времени и желания долго возиться с тестом и духовкой. Для этого существует прекрасная альтернатива и более простой рецепт – пицца на сковороде, которую можно приготовить всего за 10 минут.
Рецептом быстрой пиццы на сковороде поделилась фудблогер Кристина Петраш. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 1 шт
мука – 4 ст. л.
сметана – 4 ст. л.
соль
кетчуп
Начинка:
ветчина
помидор
болгарский перец
моцарелла
рукола
сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Смешать яйцо и сметану, добавить муку и специи.
2. Смазать сковороду маслом и хорошо разогреть. Полученное тесто вылить на сковороду и распределить равномерно по всей поверхности.
3. Равномерно смазать кетчупом.
4. Подготовить начинку: порезать мясо, овощи, натереть творог.
5. Выложить на пиццу моцареллу, после чего остальные ингредиенты. Посыпать чесноком.
6. Готовить под крышкой – 10 мин.
7. Перед подачей посыпать рукколой.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить две пиццы в духовке одновременно.