Идеальная сырная намазка или сырные шарики к праздничному столу: с фисташками и клюквой
Приготовив данную намазку, можно удивить гостей не только невероятным вкусом, но и элегантной и яркой подачей. Потреблять намазку можно с крекерами или ломтиками поджаренного хлеба. А некоторым она будет смаковать и просто так.
Рецептом этой невероятно красивой закуски в Instagram поделилась фудблогер talli_sun. Она также добавила, что украсить намазку можно вялеными помидорами.
Ингредиенты
- Сыр Фета
- Сыр твердый
- Пармезан
- Сливочный сыр
- Вяленые томаты
- Фисташки
- Вяленая клюква
- Петрушка
Способ приготовления
1. Твердый сыр и пармезан натереть на терке и смешать с другими видами сыра.
2. Сформировать из творожной массы шарики.
3. Петрушку, фисташки, вяленые томаты и клюкву измельчить.
4. В отдельных емкостях смешать вяленые томаты с петрушкой, а фисташки с клюквой.
5. Половину сырных шариков смешать с томатами и петрушкой, а другую – с фисташками и клюквой.
Таким образом, получится два вида закусок.
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