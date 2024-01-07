Идеальная сырная намазка или сырные шарики к праздничному столу: с фисташками и клюквой

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
138
Идеальная сырная намазка с разными посыпками

Приготовив данную намазку, можно удивить гостей не только невероятным вкусом, но и элегантной и яркой подачей. Потреблять намазку можно с крекерами или ломтиками поджаренного хлеба. А некоторым она будет смаковать и просто так.

Рецептом этой невероятно красивой закуски в Instagram поделилась фудблогер talli_sun. Она также добавила, что украсить намазку можно вялеными помидорами.

Идеальная сырная намазка или сырные шарики к праздничному столу: с фисташками и клюквой

Ингредиенты

  • Сыр Фета
  • Сыр твердый
  • Пармезан
  • Сливочный сыр
  • Вяленые томаты
  • Фисташки
Видео дня
  • Вяленая клюква
  • Петрушка

Способ приготовления

1. Твердый сыр и пармезан натереть на терке и смешать с другими видами сыра.

Идеальная сырная намазка или сырные шарики к праздничному столу: с фисташками и клюквой

2. Сформировать из творожной массы шарики.

3. Петрушку, фисташки, вяленые томаты и клюкву измельчить.

Идеальная сырная намазка или сырные шарики к праздничному столу: с фисташками и клюквой

4. В отдельных емкостях смешать вяленые томаты с петрушкой, а фисташки с клюквой.

Идеальная сырная намазка или сырные шарики к праздничному столу: с фисташками и клюквой

5. Половину сырных шариков смешать с томатами и петрушкой, а другую – с фисташками и клюквой.

Идеальная сырная намазка или сырные шарики к праздничному столу: с фисташками и клюквой

Таким образом, получится два вида закусок.

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты:

Сейчас мы готовим

Все рецепты