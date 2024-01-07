Приготовив данную намазку, можно удивить гостей не только невероятным вкусом, но и элегантной и яркой подачей. Потреблять намазку можно с крекерами или ломтиками поджаренного хлеба. А некоторым она будет смаковать и просто так.

Рецептом этой невероятно красивой закуски в Instagram поделилась фудблогер talli_sun. Она также добавила, что украсить намазку можно вялеными помидорами.

Ингредиенты

Сыр Фета

Сыр твердый

Пармезан

Сливочный сыр

Вяленые томаты

Фисташки

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Вяленая клюква

Петрушка

Способ приготовления

1. Твердый сыр и пармезан натереть на терке и смешать с другими видами сыра.

2. Сформировать из творожной массы шарики.

3. Петрушку, фисташки, вяленые томаты и клюкву измельчить.

4. В отдельных емкостях смешать вяленые томаты с петрушкой, а фисташки с клюквой.

5. Половину сырных шариков смешать с томатами и петрушкой, а другую – с фисташками и клюквой.

Таким образом, получится два вида закусок.

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